大盤四連紅6檔台股ETF收盤創新高　3檔主動式台股ETF均上榜

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股大盤連4紅來到波段高點，觀察台股ETF表現也紅通通，統計73檔台股ETF中有6檔收盤價創下新高，分別是主動群益台灣強棒（00982A）、主動統一台股增長（00981A）、保德信市值動能50（009803）、華南永昌優選50（009808）、聯邦台精彩50（009804）、主動野村臺灣優選（00980A），值得一提的是00982A、00981A、00980A三檔主動式台股ETF全數上榜。市場法人表示，今年全球景氣還是走向正面，在關稅、美債、地緣政治影響波動加劇下，預期台股指數表現以區間震盪為主，但有利主動選股操作創造績效，投資人可多利用主動式台股ETF介入台股。

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群益投信台股ETF研究團隊表示，主動式台股ETF的好處就是無論市場多空，持股都可以適時調整；投資以對等關稅事件為例，主動式ETF可立即參酌關稅對各產業的影響分析，來做持股的調整。而在盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股，又或是在多頭時期積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會等等。隨著市場已陸續反應美國對等關稅的衝擊，且與美方之對話協商持續進行，加上台灣企業在生產鏈的調度與佈局上也保持彈性，AI科技股持續居全球關鍵供應鏈角色，非電族群在內需穩健下表現亦有多元題材可關注，因此對於台股中長期表現仍正向看待。

00982A經理人陳沅易表示，美國關稅政策實施期程及範疇、美中關稅暫緩 90天後之後續發展、與主要國家央行貨幣政策分歧等因素，可能牽制下半年全球經貿表現，須密切關注對台經濟影響。整體而言，在大盤大區間震盪盤勢下，投資策略可保持守中帶攻。資產配置方向調整至ＡI績優族群與高殖利率族群並行，適時相對高檔賣出與相對低檔勇敢買進仍是必要投資動作，看好高殖利率，AI，台幣升值受惠股，生技等族群。

