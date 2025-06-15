快訊／旺春輪已拖往50海浬外　如船況許可會找願意接受的卸貨港

▲萬海航運的旺春輪火勢已獲得控制，並拖往距離海岸線50海浬外。（圖／翻攝自Indian Coast Guard）

記者張佩芬／綜合報導

根據印度當地媒體報導，萬海航運「旺春輪」火勢在昨(14)日火勢幾乎熄滅，只剩下濃煙和熱點，船隻開始拖往喀拉拉邦海岸線50海浬外。國內保賠業者指出，接下來船公司與保險公司會視船隻狀況，在鄰近地區尋找願意接受該船彎靠的港口，卸下船上貨櫃。

保賠業者分析，孟買顯然是不願意讓船隻彎靠，才會將船隻拖到50海浬外，過去也有類似案例。如果船隻狀況允許，會安排到鄰近願意接受該船彎靠的港口，卸下船上的貨櫃，雖然船上許多貨櫃看起來黑黑的，但有些僅是燻黑，不代表裡面的貨物已經損害。

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不過如果船隻有嚴重損害，就可能安排讓船隻沉在外海。由於船隻可裝載4333箱(20呎櫃)，櫃量不算少，如果船況許可，還是會設法找尋卸貨港，之後再安排船隻進行整修或是拆解，如果到了需要拆解的地步，同業估計賣廢鐵也會值7、8百萬美元。

印度媒體昨日下午則是報導，正在進行的消防和救助行動取得了突破，印度海上部隊已成功啟動將該船拖離喀拉拉邦附近的印度海岸線，這標誌著防止大規模海洋環境災難的關鍵一步。

該行動由印度海岸警衛隊(ICG)、印度海軍和印度空軍聯合協調，克服了包括惡劣天氣和持續不斷的機上大火在內的艱巨挑戰。本周早些時候，這艘懸掛新加坡國旗的貨櫃船發生火災，由於該船靠近喀拉拉邦海岸，因此構成了重大威脅。

印度海岸警衛隊在週六的X帖子中說，儘管天氣惡劣，印度海軍的Sea King直升機還是在高知附近20海裡處將救難人員吊到船上。三艘海岸警衛隊船隻正在護航該船並繼續進行必要的消防工作。現在這艘船離海岸35海浬，火勢幾乎熄滅，只剩下濃煙和熱點。

印度海岸警衛隊、印度海軍和印度空軍正在協同工作，以防止環境災難。該船將在距離海岸 50+海浬的地方停留，直到進一步決定。這是海上協調和快速反應的傑出例子。