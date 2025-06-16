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181萬人注意！8檔台股ETF明除息　今最後上車日

▲▼今日台股開高走高，指數大漲超過兩百點，盤中再創歷史新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

根據統計群益台灣精選高息（00919）、凱基台灣AI50（00952）、凱基優選高股息30（00915）、兆豐龍頭等權重（00921）、中信綠能及電動車（00896）、中信成長高股息（00934）、富邦臺灣優質高股息（00730）、富邦特選高股息（00900）共8檔台股ETF明（17）日將除息，上述8檔ETF合計有181萬名受益人，今（16）日是投資人參與本次配息的最後上車日，進一步觀察，若以預估年化配息率來看00919本次配息年化配息率12.8%最高，也是唯一一檔配息維持新高的台股高息ETF，連續9季年化配息率都逾10%優於投資人期待。

▲▼群益投信。（圖／記者巫彩蓮攝）

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ETF理財達人強調，雖然今年高息ETF吹起降息風，但相對穩定配息的季配型ETF還是較受存股族青睞。今年以來台股市場面臨多樣波動，高息資產具備易漲抗跌的特性，在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，可望為投資組合帶來穩定的收益。投資人不希望領高股息賠價差，因此台股ETF的成分股選股邏輯很重要，一定要「精準高息」以及「精準領息」，重視企業的獲利成長率，一家公司每股獲利(EPS)持續成長，才能配得出高股利，這樣的公司配息後，還有填息機會，不用過度擔心股價修正風險。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，而能為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

展望台股後市，川普相關政策以及TACO模式對資本市場影響邊際效應下遞減，致使外資短期熱錢湧進，加上高股息ETF成分更換，融資水位僅微幅增加，6月資金籌碼面強勁，下半年基本面展望部分，受到關稅影響，消費性電子提前拉貨，僅AI 好已漸成為市場共識，預期資金聚焦AI 態勢延續。台灣企業獲利2025年增約16%雙位數增長水準，中長期不看淡台股，因此若盤勢有回檔，建議可分批逢低買進，增加台股ETF存股張數。
 

關鍵字： 台股ETF高息股投資理財謝明志

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