2025 Q1中古屋十大交易熱區揭曉！　中壢區奪交易王

▲永慶房產集團統計2025年第一季全台前十中古屋交易熱區，桃園市中壢區第一季交易量高達416件，位居第一。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

中古屋因為使用空間大、可實地看到屋況、價格較便宜等特色而受到民眾青睞。永慶房產集團根據實價登錄資料，統整2025年第一季全台前十中古屋交易熱區。其中，桃園市的中壢區及桃園區中古屋買氣最熱；新北市需求強勁，狂占4席次。而台中市北區則是交易熱區中唯一平均總價落在千萬元內的區域；高雄市鳳山區則是南台灣唯一上榜行政區。

中壢區全台交易最熱絡！ 2025 Q1成交416件

2025年第一季，中壢區中古屋交易量高達416件，居全台之冠；同屬桃園市的桃園區也以將近400件交易量緊追在後，房市相當熱絡。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中壢區與桃園區交通建設完善，包括捷運綠線、機場捷運延伸線、台鐵地下化等工程，提升通勤便利性，加上桃園市擁有全台第二多的工業區，且有航空城開發計畫，帶動大量就業人口移入，進一步帶動購屋需求。此外，中壢區與桃園區還擁有像是青埔、中正藝文特區、小檜溪、經國等重劃區，具備發展潛力，讓整體房市交易活絡。兩區目前平均單價約在3字頭，對自住和通勤族而言，具有相當大的吸引力。

位居第三的則是新北市的淡水區。陳金萍分析，淡水區擁有捷運淡水線及輕軌，未來還有淡江大橋、淡北道路將完工，交通便利性持續提升；且不僅舊市區機能完善，新市鎮的住宅與商圈也陸續到位，帶動區域買氣。在房價部分，淡水區因距離台北市中心較遠，因此相對親民，吸引不少願意以時間換取房價的小資族入主。

此外，除了淡水區外，新北市的新莊、板橋、中和也紛紛上榜。新北市人口眾多，居住需求強勁，加上這些區域位處新北第一圈，往來台北市相當方便，交通便利、生活機能成熟，房價相較於台北市更為親民，吸引不少民眾前往置產。

▲高雄市鳳山區2025年第一季以257件的中古屋交易量擠進前十名榜單，是南台灣唯一上榜的行政區。

十大熱區僅這區平均總價在千萬內！ 鳳山區為南台灣唯一上榜行政區

台中市則有3區入榜，分別為北屯區、西屯區及北區，其中北區平均總價不到1000萬元。陳金萍指出，近年中科台中園區為區域帶來大量人口與產業，加上政府持續推動重大建設，推升台中市中古屋交易熱度。這三區皆有捷運綠線行經，且擁有多個熱門重劃區，推案熱絡，也帶動中古屋市場買氣。其中，北區擁有一中商圈、中國醫藥大學、科博館等豐富生活機能，但因發展較早，屋齡高於其他兩區，房價相對便宜，且中古屋市場以2-3房為主，總坪數不大，平均總價自然較低，千萬內即可入手，也因此受到不少年輕族群青睞。

高雄市則有鳳山區擠進前十名榜單，是南台灣唯一上榜的行政區。陳金萍表示，鳳山區為高雄人口密集區，舊商圈生活機能成熟；近年政府積極推動鳳山大中城計畫，推進重大建設與都市更新，包括台鐵鳳山車站聯開案、捷運黃線、國道7號等，未來還有三井Lalaport百貨將開幕，將大大提升生活機能，推升當地購屋需求，讓鳳山區擠進全台十大熱區。