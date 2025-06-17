永慶房屋攜手2025校園公關提案競賽　看好年輕世代潛力

▲永慶房屋深耕人才教育，攜手2025校園公關提案競賽，支持逾500位大學生為就業衝刺。（圖／公共關係基金會提供）

財經中心／綜合報導

工作觀念與時俱進，對Z世代而言的「薪」好職場應該具備哪些特質呢？房仲第一品牌「永慶房屋」看好年輕世代潛力，攜手2025校園公關提案競賽，支持逾500位大學生為就業衝刺，以企業實際需求進行專業的提案與提報。參賽的輔仁大學的學生分享，原本以為永慶房屋跟傳統業務一樣，必須要很會表達、很會賣東西才賺得到錢，沒想到在永慶房屋有高底薪制度，還有團隊合作，當業務並沒有想像中困難，因此以「有永慶、有底氣」為提案創意，成功在競賽中贏得優勝！

永慶高薪獎福利 連Z世代都心動

今年校園公關提案競賽的主題為「雇主品牌贏得Z世代芳心的利器」，獲得永慶房屋等企業支持。永慶房屋人資部協理塗振宏分享，「讓你的特質更有價值」是永慶最重視的人資精神之一，因為永慶房屋不對求職者設限，只要有衝勁肯學習就是永慶要的人才。永慶更支持「先投資再訓練」，因此所有業務新人享有「前12個月保障每月5萬元」，不限科系、不須相關經驗，還有「一對一師徒制」教育訓練與「團隊共戰」職場文化，打造最安心穩定的就業環境。

▲在永慶房屋做業務有「一對一師徒制」以及團隊合作，讓Z世代很有安全感。（圖／公共關係基金會提供）

在競賽中，學生們也結合自身經驗與問卷調查、質化訪談等發現，Z世代求職最在意薪資。輔仁大學廣告傳播學系學生表示，每一次提案都是認識產業的契機，這是他們第一次接觸房仲企業，也發現很多驚喜，例如在永慶房屋做業務是有底薪的，而且比許多新鮮人起薪還要高很多，還有獎金可以領，讓他們感到很心動；對於尚未正式踏入職場的人而言，更對永慶的「一對一師徒制」以及團隊合作感到很有安全感！

公關提案競賽邁入第19屆 讓企業看見青年才華

由財團法人公共關係基金會主辦的校園公關提案競賽，自2007年創賽以來已是第19年舉辦，以訓練公關提案人才為目標，希望展現學生的專業長才，促成更多企業看見青年的潛能與創意活力。

公共關係基金會董事長陳清河致詞時表示，校園公關提案競賽在2025年共有11所大學、108組學生報名參賽，入圍決選的組別都要經過評審的考驗，才能面對面向企業正式提報，學生還有機會因此獲得企業的拔擢，「給年輕人更多機會」是他舉辦競賽的信念！感謝企業的響應與支持，若沒有企業的贊助，年年舉辦競賽會困難很多；也感謝所有老師的用心指導，讓學生能在備賽過程中，一點一滴累積自己的公關提案實力，獲得成長。

▲公共關係基金會董事長陳清河分享，「給年輕人更多機會」是舉辦校園公關提案競賽的信念。（圖／公共關係基金會提供）

作為贊助企業之一，永慶房屋也受邀擔任競賽評審，塗振宏指出，有看到非常多組別都提到Z世代認為工作與生活平衡很重要，而永慶房屋持續推動「彈性工作8小時」與「最高月休10天」等福利制度，就是希望能翻轉外界對於「當業務工時很長」的刻板印象，並且滿足同仁對家庭照護、生活品質與穩定收入的需求。「很榮幸獲得基金會的邀請，參與傳播領域學界的重要盛事，見證數百位的青年集結數年所學，著手數據分析為品牌專研行銷策略提案，收穫很多！」

▲輔大廣告學系學生以「有永慶、有底氣」為提案創意，成功在競賽中贏得優勝。（圖／公共關係基金會提供）

永慶房屋深耕人才教育 求職路上築夢踏實

青年人才養成非一蹴可幾，永慶房屋發揮企業影響力，不只贊助2025校園公關提案競賽，還曾與政治大學、世新大學、文化大學等校展開產學合作專案，鼓勵青年學以致用，促進學生與產業交流，銜接校園到職場，共有數百位學生參與相關計畫。更持續與政治大學合作，成立不動產研究中心，為社會公益前行。

永慶房屋更提供業務新人「前12個月每月5萬元」收入保障，一年後每月保障最低3萬8000元起，若每月績效持續達標，就能馬上升職等與加底薪，業績獎金另計，最高領7萬5000元月底薪！搭配「彈性工作八小時」、「最高月休10天」等福利，收入更有保障之外，也更有底氣休假。永慶支持青年勇敢做夢，更踏實築夢，歡迎對房地產有興趣的人，加入永慶的行列。