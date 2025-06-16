因部分船隻被調往美國線　歐洲線本周運價調升300-500美元

▲中遠海運等因船隻航行紅海，貨物運送時間短，運費水平也高於多數同業。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

今年以來運價一直相當低迷的歐洲線，因為近期陸續有船隻被調回美國線，本周運價得以順利調漲，每大箱(40呎櫃)調升300-500美元，市場實收運價在2800-3100美元之間，不過香港大型攬貨公司高階指出，歐洲線價差很大，有航行紅海與蘇伊士運河的船隻，因為航程縮短約10天，本周之前每大箱運價原本就已收3000美元上下。

馬士基航運曾經估算，如果以每小時13.5海里的速度航行，繞道好望角大約需要多花11天的時間。也有船公司指出，從新加坡到荷蘭鹿特丹，走蘇伊士運河的航程約34天，而繞經好望角則需要49天，多了15天。

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在美國給了中國商品30%關稅的90天寬限期之後，部分從美國線調往歐洲的船隻，陸續調回美國線，使得歐洲線艙位過剩壓力減輕，加上歐洲港口因為勞工短缺與萊茵等水位偏低，影響歐洲內陸貨物駁運，一直有塞港現象。

倫敦海事諮詢公司Drewry發布的報告顯示，從3月下旬至5月中旬，德國不來梅港的船舶泊位等待時間大幅攀升77%，比利時的安特衛普，船舶平均候港時間從3月底的32小時增加到5月中旬的44小時，增幅達37%，荷蘭鹿特丹與英國佛利斯多港的候港時間也顯著拉長。

不過因為每家船公司服務水平不同，另像中國海運、香港東方海外、法國達飛航運等船隻有直接航行紅海，走蘇伊士運河的運價水平都明顯高於同業。目前市場上也有每大箱僅收2600美元左右的。業界原規劃本月15日歐洲線每大箱運價要調升到6000美元，雖沒有成功，但與5月下半月每大箱1500-1600美元低檔價相比已經近倍數上漲。