電動機車補助升級　3項金額調升

▲經濟部。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

經濟部今（17）日指出，為積極推動國家2050淨零轉型目標，提高民眾及共享運具業者轉換使用電動機車的意願，以及強化充換電站服務量能，經濟部已修正補助要點，分別就消費者、共享運具業者及電動機車業者提供加碼補助措施。

經濟部提高3項補助金額細節如下：



（一）汰舊換新額外加碼補助1千元

民眾只要報廢一台10年以上的老舊燃油機車，並購買任一款由經濟部認可的電動機車（車款可參閱電動機車產業網https://www.lev.org.tw/subsidy/cars），即可獲得加碼補助1千元。換言之，若以汰舊換新方式購入一輛電動機車，加上原本經濟部既有補助最高7千元，補助金額合計最高將可達8千元。

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（二）共享運具最高補助金額提高至每輛4千5百元

國內現有已有多家知名業者經營共享電動機車，並投入多個縣市營運使用，除了可作為公共運輸的最後一哩路，亦讓民眾的交通方式多了新選擇。為鼓勵業者將車隊轉換為電動機車及擴大車隊規模，業者若選擇受認可車款，經申請核可後，每輛車的最高補助金額將由3千5百元提高至4千5百元。

（三）能源補充設施補助上限提高至每座60萬元

換電站攸關交換式電動機車使用便利性，為鼓勵業者建置大型站點或現地擴充機組，滿足熱區尖峰時段換電需求，每座機組補助金額將由30萬元提高至60萬元。

經濟部指出，除了加碼補助上述項目，持續輔導機車行升級轉型，讓每個想轉型的車行老闆都能學會維修電動機車技能，也讓機車行能修會賣電動機車；最後提醒有意購買電動機車的民眾，務必確認所購車款為經濟部認可電動機車，並透過受認可車廠或其授權經銷商提出補助申請，以保障相關權益。