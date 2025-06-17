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最高12個月！「這家公司」年中分紅超狂　員工「做1年領2年」

和泰車近日發放年中紅利，員工笑擁大紅包入袋。（和泰車提供）

▲和泰車近日發放年中紅利，員工笑擁大紅包入袋。（和泰車提供）

圖文／鏡週刊

和泰車去年獲利寫下歷史次高紀錄，員工期待已久的年中分紅近日也終於揭曉！年中紅利月數最高逾12個月，加上原本的每月薪資，等於實現「做一年領兩年」，令不少員工大呼開心。

和泰車去年稅後淨利204.7億元，創歷史次高，每股盈餘為36.74元，將配發20元現金股利給股東，近日再回饋年中分紅給員工，讓員工工作更有幹勁。和泰車發出的員工年中紅利高達12個月，加上每年固定12個月月薪以及年終獎金3個月，薪資結構著實羨煞眾人。

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由於近日台灣車業籠罩在未知的關稅與貨物稅變動中，導致消費市場縮手，市場氣氛呈現觀望，和泰車位居車業龍頭，說法自然也吸引市場關注。

和泰車日前於股東會中指出，預估今年台灣車市仍能有45萬台以上的水準，說明對於下半年銷售市場仍有期待，同時維持和泰車今年銷售目標16.5萬台，外界解讀和泰車正靜待關稅大勢底定後，後續將再展開銷售攻勢。


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關鍵字： 和泰車鏡週刊

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