高雄永慶加盟四品牌好暖！連2年贊助誠實徵文比賽　讓誠實萌芽

▲第三屆永慶誠實徵文比賽在全台吸引破萬件投稿，於6/15舉辦高雄市區賽頒獎。（圖／永慶慈善基金會提供）

財經中心／綜合報導

「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」第二年來到高雄市徵件，本屆共有112所學校、1852位學生投稿，參加人數較去年成長近7成！徵文比賽的幕後功臣，除了主辦單位永慶慈善基金會、指導單位高雄市政府教育局等，還有連續二年贊助比賽的永慶加盟四品牌（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）高雄區經管會，今年動員高雄地區逾300家店、6千位夥伴，支持以寫作激發孩童對誠實的思考與實踐。

高雄賽區頒發逾22萬元獎學金 鼓勵績優學生及學校

徵文比賽高雄區頒獎典禮6/15盛大展開，由高雄市政府教育局吳立森局長蒞臨頒獎。為感謝學校對誠實品德的響應與推廣，永慶慈善基金會共致贈逾22萬元的「誠實教育推廣與績優獎學金」給高雄市永芳國小、七賢國中與福東國小。其中福東國小不僅有350件以上投稿，還有25位同學獲獎，為本屆的大贏家。而正興國中在今年僅有27位同學參賽，卻有13人得獎，表現令人刮目相看。

本次獲得高雄國小中年級組第一名的是永芳國小林睿妘，闡述自己因為誠實而變得更自信、更快樂，體會誠實的力量。國小高年級組冠軍則是華山國小江昀瑾，以社會常見的詐騙事件認識誠實的重要，再分享自己的誠實故事，內化為自我的省思。小港國中張正昕描寫幼時誠實面對疏忽行為的心境，因勇於負責任而帶來成長，贏得國中組第一名。每組第一名的同學不只能各獲得3千元獎學金，所有的參賽學生，更因為對誠實的反思，讓誠實的種子在心中萌芽。

另外，高雄市區賽中有7位同學連續2年參賽獲獎，相當不容易。漢民國小的易恩靚去年獲得國小中年級組第一名，今年參加高年級組則獲得了佳作，她分享，自己喜歡寫作，平時就會參加校內外的寫作活動，也喜歡閱讀來累積自己的文字力。而妹妹易恩夢則是第一次參與比賽，也獲得了佳作的好成績，更表示未來還想再參加比賽，讓自己的文筆越來越好。

▲永慶期許以寫作激發孩子對誠實的思考與實踐。（圖／永慶慈善基金會提供）

永慶加盟四品牌力挺 助誠實種子發芽茁壯

2025永慶誠實徵文比賽邁入第三屆，今年徵件範圍包括台北市、新北市、大台中區、台南市及高雄市，學生與家長反響熱烈，總計共收到超過1萬件作品投稿。永義房屋高雄區經管會創會會長黃俊宏分享，「誠實」理念和永慶房產集團密不可分，我們除了要從自身做起，更要將好的品德延伸至社會上、支持對公眾有益的活動。

有巢氏房屋高雄區經管會長王傳志也開心表示，去年第一次辦就收到1000多件作品，今年又有更多人參與，期許孩子們都能把書寫出來的道理實踐在生活中，誠實面對、勇敢負責。台慶不動產高雄區經管會長李信輝則說，很榮幸能為同學們打造一個優質的學習機會，期許這份誠實的力量能一直擴散，為社會帶來更多正向影響。永慶不動產高雄區經管會長鄭曜德補充，贊助徵文比賽以外，我們也贊助學校體育活動、樂團樂器，甚至導護設備等，呼應教育局「全人發展」的精神。

▲永慶加盟四品牌深耕在地多年，提供安全、高效的不動產交易服務，也運用企業力量，透過各種形式來支持高雄的教育發展。（圖／永慶慈善基金會提供）

永慶房產集團長期推動「誠實」價值，藉由舉辦誠實徵文比賽，讓孩子從小就養成誠信的價值觀；從去年開始，永慶集團也已在全台舉辦逾750場「預防房產詐騙公益講座」，善盡企業社會責任，為台灣社會埋下更多良善的種子。第三屆永慶誠實徵文比賽完整得獎名單及作品可至活動官網查詢：https://event.udn.com/yccontest2025/winnerslist/#winner。