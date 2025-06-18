星宇公布新機採購計畫　斥資1320億元購買10架空巴A350-1000

▲星宇航空A350機型。（星宇提供）

記者高兆麟／台北報導

星宇航空（2646）今日重訊公告，公布下一階段的新機採購計畫及引擎，星宇將採購10架空巴A350-1000廣體客機，交際總金額不超過44.8億美元（約合新台幣1320億元），另外也將採購勞斯萊斯備用引擎，採購金額約為1.53億美元（約新台幣45億元）。

星宇今日公告，將採購空中巴士（Airbus）A350-1000廣體飛機10架，交易總金額不超過44.8億美元，另外，也公告採購3具勞斯萊斯Trent XWB-97備用發動機，交易總金額不超過1.53億美元。

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星宇董事長張國煒日前曾在股東會中針對新機佈局表示，希望A350的10架選擇權可以執行，初期買了17架350，近期也做一些盤點，長線的吃飛機，兩架輪流飛，一架備用，所以明年如果要飛歐洲，飛機就會吃緊。

張國煒也指出，下一輪頭等艙會多花一些資源進去，時間也比較充裕，頭等艙會做更新，其他艙等也會根據市面上進度做更新，後面飛機硬體還會再升級。

窄體機佈局上，第一架321進來已經五年，現在規劃下一代窄體機的佈局，今年開始進行，330利用率沒那麼高，希望可以提高，330目前只有五架，還有6架要進來，未來澳洲線可能會把他放進去，阿布達比也可能去飛，和阿提哈德也緊密合作，中東現在對歐洲轉機也很主要，星宇航空跟阿提哈德對接後，歐洲轉機會有深度合作，350使用率可能會隨著飛機進來做調整。