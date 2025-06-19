逾26萬股民揪心！00918陷貼息窘境　0.7元股息7/11入帳

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

股民人數達26.4萬人、規模已破800億元高股息ETF大華優利高填息30（00918）於今（19）日除息，本季每單位配發現金股利0.7元，與上一季持平，受到大盤回檔的影響，以21.9元開出，隨即翻黑呈現貼息，最低來到21.75元，開盤一個小時左右，成交量2萬多張，股息預計7月11日入帳。

回顧00918近期配息紀錄，2024年3月配息0.7元，6月配息增至0.8元，9月配息略減為0.78元，12月配息再增至0.84元；2025年3月配息降為0.7元，與本次一樣，其中2024年6月、12月及2025年3月除息後均尚未填息。

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00918經理人郭修誠表示，除權旺季將至，近期企業陸續召開股東會發布配息狀況，他提醒投資人，在追求現金股利同時，也記得要觀察企業的營運狀況與歷史填息紀錄。若是股價在除息後有較佳的填息力，才是長期存股好標的。

展望後市，郭修誠表示，在AI與高階製造投資動能未減、台灣出口回升、內外資輪動活絡的背景下，台股整體中期仍偏多看待，可聚焦具備成長性與法人買盤加持的主流多頭族群，包含高殖利率金融股，法人籌碼積極偏多操作個股、CSP業者資本支出上修受惠族群、美國AI基建台股受惠族群、記憶體漲價受惠族群，以及WWDC展受惠概念族群等。