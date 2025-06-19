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永慶房屋AI工具減輕業務工作負擔！勇奪2025台灣幸福企業評鑑最大獎

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋,永慶房屋,AI,台灣幸福企業,收入保障,有薪假。（圖／業者提供）

▲永慶房屋自主開發AI科技工具，幫助業務夥伴聰明工作，贏得台灣幸福企業評鑑金獎。（圖／永慶房屋提供）

財經中心／綜合報導

隨著AI時代來臨，有「科技房仲」美名的永慶房屋創新房產科技工具，以AI協作的方式減輕業務夥伴的工作負擔，不僅能提升工作效率、還能同時服務更多客戶，服務水準也不會下降，改寫房仲業務工作傳統！在2025年第一屆工商時報「台灣幸福企業評鑑」之中，贏得評審好評，榮獲最高榮譽「金獎」。

永慶房屋：有幸福的員工　才有滿意的客戶

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2025年「台灣幸福企業評鑑」僅有33間企業獲獎，其中在大型企業組更只有9間企業贏得本屆最大獎「金獎」殊榮。永慶房屋以「薪獎收入」、「工時休假」、「科技工具」三大面向的職場優勢，獲選本屆最大獎「金獎」榮譽。

永慶房屋副總經理黃俊傑受訪時分享，永慶房屋深信「有幸福的員工，才有滿意的客戶。」因此永慶房屋從求職者面臨的職場痛點，以及永慶房屋夥伴們的回饋中，不斷優化人資政策，以打造符合夥伴需求的幸福職場。不僅解決求職者的職場痛點，更讓每一位夥伴在永慶房屋裡都能盡情揮灑長才、享受工作與生活。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋,永慶房屋,AI,台灣幸福企業,收入保障,有薪假。（圖／業者提供）

▲永慶房屋改寫傳統業務工作沒底薪、長工時痛點，有三大亮點優勢。（圖／永慶房屋提供）

用AI幫助房仲聰明工作　永慶擦亮「科技房仲」招牌

永慶房屋幸福職場的亮點，在於提供房仲業務頂尖的AI科技工具，包括：「AI智能配對系統」、「i特助」、「AI導覽」、「AI煥裝」和「永慶大聯盟」等房產科技，不只優化消費者的購售屋體驗，更以AI協作的方式提升業務夥伴的工作效率、還能同時服務更多客戶，服務水準也不會下降。

永慶房屋人資部協理塗振宏分享，早在2000年，永慶房屋就不斷投入房產科技創新，更在2014年就導入AI技術，提供消費者和房仲業務更優秀的科技工具。後來推出的「永慶大聯盟」AI工作系統，由AI直接分析服務進度，並提供工作建議，經紀人員們只要依據AI的建議就能快速聚焦達成客戶的購售屋需求，讓經紀人員「聰明工作」，工作更有效率、也提高客戶滿意度。

收入保障和有薪假雙管齊下　打造幸福職場

此外，為了讓業務新人們能夠心無旁騖地投入學習，永慶房屋提供「業務新人首年60萬元」的收入保障；一年後每月還有最低3.8萬元的保障收入，底薪最高可到7.5萬元，業績獎金另計，給予同仁完整的經濟支持。

2025年永慶房屋再推「月休最高10天」新福利，經紀人員每月有7天例休、加上最高3天的有薪福利假，等同一年額外有最高36天的有薪假，特休另計！讓有好表現的經紀人員，不僅能賺取高薪，還有更多假期可以跟家人一起出遊同樂。

塗振宏表示，永慶房屋以「先誠實再成交」的服務理念，提供消費者誠實透明的購售屋服務，成為台灣「房仲第一品牌」。為了回應消費者對誠實房仲的期待，展望2025年，永慶房屋持續展店。歡迎所有想要為自己賺取高薪、追求工作生活兩平衡的求職者，一起加入永慶的行列。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋,永慶房屋,AI,台灣幸福企業,收入保障,有薪假。（圖／業者提供）

▲2025年「工商時報台灣幸福企業評鑑」17日揭曉並舉辦頒獎典禮，永慶房屋勇奪金獎榮譽。（圖／永慶房屋提供）

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