快訊／利率連5凍　央行未推新一波房市管制

▲央行總裁楊金龍。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中央銀行今（19）日舉行2025年第2季理監事會，會後宣布理監事一致決議利率按兵不動，即政策利率連5凍，房市管制不鬆綁但也暫不推動第8波打房。

由於此次利率未調整，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率將維持在各為2％、2.375％及4.25％。

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央行指出，考量本年我國通膨率可望降至2%以下，以及預期國內經濟溫和成長，惟全球經濟前景不確定性仍高，為審慎因應美國經貿政策等變化帶來之影響，本行理事會認為本次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。

央行指出，去年8月中旬採取道德勸說，請銀行自主控管未來一年(上年第4季至本年第4季)之不動產貸款總量，嗣於上年9月第七度調整選擇性信用管制措施。

實施以來，銀行受限貸款成數下降，民眾看漲房價預期心理趨緩，房市交易持續降溫，房價漲勢亦續減緩，且本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款比率上升。近月全體銀行購置住宅貸款與建築貸款年增率均續減緩，不動產貸款占總放款比率(不動產貸款集中度)亦趨降至本年5月底之37.1%。

央行表示，將持續關注銀行信用資源集中不動產貸款情形，按季審視各銀行自主管理不動產貸款具體改善方案執行狀況，並配合辦理專案金檢，促使銀行積極落實本行之相關規範。同時，檢視本行選擇性信用管制措施之執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。

