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12星座財商性格公開！處女記帳王、金牛精打細算　誰才是理財冠軍？

▲▼「8個方法」教你聰明理財。（圖／Unsplash）

▲12星座誰是錢包守門員？誰又是失控月光族？（圖／Unsplash）

記者張家瑋／綜合報導

12星座的理財性格大不同！你是精打細算派，還是隨心所欲型？Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集中，揭曉「最會理財星座排行榜」，看看哪些星座天生就是理財高手，又有哪些星座最容易荷包破洞。

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▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，揭曉12星座的理財個性。

根據節目盤點，處女座被譽為「全方位理財分析師」，不僅記帳分類縝密，還具備風險控管意識，熱衷研究ETF與定期定額等穩健工具，常採「6：3：1配置法則」來分配支出。第二名的魔羯座則以務實規劃著稱，偏好長期資產配置如房產與價值股，累積財富如同蓋房一樣一步一腳印。第三名的金牛座強調「投資回本期」，擅長衡量物品使用效益與現金流穩定性，偏好存股與股息型商品。

▲▼ 不管啦！給我錢。（圖／翻攝自不管啦！給我錢）

▲星座會影響你的存錢習慣？（圖／翻攝自不管啦！給我錢）

接下來依序為天蠍座、巨蟹座、水瓶座、天秤座、雙子座、牡羊座與獅子座。節目中特別提到，水瓶與雙子對市場變化敏感，勇於嘗試新工具，但常因缺乏紀律而功虧一簣；天秤座則因猶豫不決，常錯過進場時機，建議可搭配自動化投資工具來克服劣勢。

至於在排行榜後段的雙魚座與射手座，則屬於典型的「自由感性派」。雙魚容易因心情或節日而情緒性消費，建議設定預算上限並善用理財提醒工具；射手則熱愛冒險與旅行，往往抗拒規劃與紀律，主持人建議可設立「夢想基金」，讓自由與理財兼得。

節目最後提醒，每個星座都有適合自己的理財方式，關鍵在於了解自身性格、選對工具，掌握節奏才能邁出穩健的理財。

關鍵字： 星座理財Podcast財務管理性格特質

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