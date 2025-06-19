陽明正向看待第三季　認第四季變數多仍需觀望

▲陽明海運。（圖／陽明提供）

記者高兆麟／台北報導

陽明海運（2609）今日召開法說會，針對市場關注的運價、市場需求與地緣政治風險等議題進行說明。陽明表示，在歐洲與美國線進入傳統旺季，加上中美關稅緊張關係暫時緩和，第3季運價可望維持正向發展。不過，第4季變數仍多，預測難度較高，公司將持續密切關注全球關稅政策的走向。

陽明表示，美國線的運價近期雖因短期船班供給增加而有所回落，但仍高於4月底及5月上旬水準，市場仍處於高檔震盪區間。而SCFI（上海出口集裝箱運價指數）近期回升至2,200點水準，與陽明營收表現高度連動，顯示整體運價從第1季谷底快速反彈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在紅海局勢方面，陽明表示，目前尚未有重返紅海的計畫，將持續觀察以色列與伊朗之間的地緣政治緊張情勢。他強調，目前荷姆茲海峽與波斯灣尚未出現封鎖跡象，但公司與聯盟夥伴已啟動應變討論，確保營運風險降至最低。

區域市場方面，陽明第1季營收結構中，歐洲線佔40%、北美線佔35%、亞洲近洋佔10%、其他亞洲市場佔15%。公司目前營運船隊達100艘，近期租入2艘船舶以配合聯盟布局，另有新造船預計自第3季開始交付，並於4月董事會通過新增貨櫃計畫，以因應後續市場需求。