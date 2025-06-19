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必應創造股東會通過配息4元　看好下半年包辦BLACKPINK演唱會

▲▼必應創造（6625）今早舉辦114年度股東常會。。（圖／必應創造提供）

▲必應創造今早舉辦114年度股東常會。（圖／必應創造提供）

記者高兆麟／台北報導

必應創造（6625）今日舉行114年股東常會。會中承認並報告113年度營業概況、盈餘分配及114年度營運計畫。綜觀113年度營業結果，整年合併營收為新台幣31.5億元，較前一年增加5.9億元，年增率為23%，每股基本稅後盈餘（EPS）為5.84元，配發每股現金股利4元。

必應創造連續2年總營收刷新公司成立以來紀錄，114年4月起營運更持續穩健成長，據最新公布的5月單月營收高達5.9億元，較去年同期成長41.04 %，更為近12個月來單月新高，114年至5月累計營收則為13.8億元。

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必應創造以「專業小黑人」形象，疫情過後2年來在展演產業中全體動員、發揮超高效能參與全世界大小展演活動。在承辦製作華語歌手大型巡演部分，包括李宗盛、周華健、陶喆、任賢齊、劉若英、五月天、JJ林俊傑、光良、許茹芸、Energy、周湯豪、告五人、薛之謙、李宇春、周深、毛不易等14組以上的歌手，演出版圖更跨及亞洲、北美、歐洲及澳洲等地區。

展望114年下半年，除了原有華語歌手大型巡演場次持續增加，包括周華健9月及11月「少年的奇幻之旅3.0」巡迴演唱會在台北、高雄舉行；林俊傑在6月底、7月於北京鳥巢演出9場；五月天6月底、7月在台北大巨蛋舉辦8場演出後繼續前進北京鳥巢開唱12天；必應創造今年更參與孫燕姿、王力宏、李榮浩、王源等大型新巡演，多元且豐富的製作水準已成為品質保證，演出專案更在今年連續奪下了美國「MUSE CREATIVE AWARDS」、「TITAN INNOVATION AWARDS」、英國「LONDON DESIGN AWARDS」、義大利「A’DESIGN AWARD」、德國「OPUS INTERNATIONAL STAGE AWARD」、「iF DESIGN AWARD」等共15項設計大獎揚名國際。

另外，近2年來世界各地包括歐美、日韓、泰國等優秀藝人團體來台巡演場次大幅增加，再加上大型新場地「台北大巨蛋」去年底的演出啟用，更為必應創造添營運動能，展望下半年包括了韓國女子天團BLACKPINK在高雄世運主場館、人氣男團NCT DREAM在台北大巨蛋以及頑童MJ116 台北小巨蛋演唱會等演出，均由必應創造承接「硬體統籌」服務，不但硬體設備與國際接軌，技服專業更受國際青睞。

除了持續深耕演唱會領域，必應創造在各項商業演出及活動策劃製作上也積極拓展觸角。5月擔任「NVIDIA GTC Taipei at COMPUTEX 2025」的硬體統籌，緊接著下半年將陸續承接台北電影節、第60屆金鐘獎、第36屆傳藝金曲獎等頒獎典禮的硬體統籌，再加上第16屆金音創作獎的軟硬體承辦、職籃聯盟球賽及電視台棚內節目錄影執行等，讓必應創造業績在114年度依然穩健前行。

必應創造自從2014成立後至今邁入11年，在董事長周佑洋帶領下秉持永續經營的理念與模式，除了在演唱會產業中發揮專長，更因應場地新需求與時俱進，引進了「澳洲Honeycomb地墊」以維護場地及增加進、撤場效率，近來更與合作夥伴推動「重型結構技術HG50屋頂」以替換舊有的高空作業模式，期許演出產業能有更安全進步的工作環境。

關鍵字： 必應創造

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