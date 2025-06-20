通行荷莫茲海峽兵險尚未調升　陽明中東線兩組船照常航行

▲陽明海運有兩組船照常航行中東。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／綜合報導

雖然以色列與伊朗之間爆發武裝衝突，倫敦海事保險市場聯合戰爭委員會(JWC)本月18日裁定暫不調高保費；船舶保險經紀人公司CTX Special Risks台灣公司行政總裁吳約男昨(19)日傍晚查詢，航行荷莫茲海峽，兵險仍維持0.075%到0.1%水平。陽明海運策略長吳宜達昨日在公司法說會上指出，公司在中東線有兩組船，目前都照常航行。

JWC表示，那些可能導致船東需為戰爭風險保險支付額外保費的列名區域劃定將維持不變，但是局勢正在迅速演變，未來將會發生什麼仍存在不確定性。英國「勞氏日報」形容，儘管爆發衝突，海事保險公司似乎在很大程度上保持了冷靜。

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但海運界人士透露，保險公司對以色列貨物的兵險費比一周前上漲了三倍，彎靠以色列港口7天航程的保費報價為一艘船價值的0.7%至1.0%，而一周前約為0.2%，主要原因是以色列港口是海軍與商船共用的港口。

陽明海運所屬卓越聯盟(PA聯盟)目前有一組船定期航線中東AG1航線，以1.2萬箱(20呎櫃)航行，提供每周一班服務，另陽明自己也單獨經營一條中東航線，以配合客戶需求。陽明表示，目前荷莫茲海峽都維持正常通行。

但陽明強調，如果該區域危險情勢升級而影響到正常航行安全，聯盟與陽明會視航行安全狀況決定必要的應變措施，包括暫時停航。但該情況會是整體航運業的重大問題，而非單一航商或特定聯盟的問題。

吳約男指出，保險費率都是訂一個區間，保公司會視船隻條件決定實際保費，例如目前紅海地區7天航程的兵險費率在0.25-0.35%之間，一艘價值1億美元的船隻，因為船價高，保險公司會給費率折扣，實際可能僅收船舶價值的0.2%，也就是7天要付20萬美元保費。

2023年11月哈馬斯襲擊以色列造成1200人死亡，並引發以色列入侵加薩後，兵險最高曾創下超過2%的最高紀錄，而情勢十分危急時，保險公司會拒保。