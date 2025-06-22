FED又凍降　配息率最高三檔債券ETF指出投資方向

▲Fed利率維持不變，非投等債提供高票息收益。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美國聯準會6月FOMC會議結果出爐，維持聯邦基準利率不變，一如市場預期，不過聯準會不急於降息的態度使得市場對於高利率環境的擔憂升溫，美國10年期公債殖利率微升至4.4%，持續高檔區間震盪，股市評價擴張空間與整體債市資本利得空間也將受限；在此環境下，提供相對高票息收益的非投等債ETF，不失為追求收益的好選擇。

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統計6月除的43檔債券型ETF，預估年化配息率前十強，配息率皆有達到6.5%以上，其中非投等債ETF就佔了4檔，更是包辦配息率前三名，年化配息率從8%起跳，皆屬於月配型，分別配息金額最高的第一金優選非投債（00981B）、凱基美國非投等債（00945B）、群益優選非投等債（00953B）。

凱基美國非投等債(00945B)ETF研究團隊表示，本次聯準會經濟預測顯示停滯性通膨的風險正在升溫，反映關稅政策的不確定性對總經環境的不利影響持續存在，而此不確定性也將使得市場波動增加；面對當前複雜的環境，維持穩健的股債資產配置有其必要。預期美國公債利率將維持區間震盪的情況下，整體債市資本利得空間也將受限，但仍具配置價值，因可扮演整體投資組合中穩定波動、對沖股票風險的角色，惟建議降低存續期間的曝險，配置以中短天期為主。

此外，在債券資本利得空間受限的狀況下，債券票息將會是債券投資報酬的主要來源，故可適度降低配置債券的信用評級，透過中段信用評等 (信評 A~B)之信用債提升票息水準，兼顧避免過度承擔信用風險。

