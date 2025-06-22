中遠海運散運近一年訂造90艘散裝船　對市場影響看舊船汰換速度

▲中遠海運散運近一年來已經訂造90艘散裝船。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／綜合報導

本月18日中遠海運散貨運輸公司與中信金租、福建船政在福州舉行30艘8萬噸散裝船建造、租賃合約簽署儀式，船隻由馬尾造船廠承造；中遠海運散運自去年8月以來，已經訂造90艘散裝船，除了用來汰舊換新，也做船隊的擴充，交船期都是排在2007-2008年。國內業界高階指出，中遠大動作造船。對於散裝船運市場的影響，要看舊船汰換速度。

早在去年6月，日本海事日報就曾報導指出，中遠海運散運正在向日本多家造船廠詢問建造至少10艘18萬噸海岬型船的造價與塢位，是中遠20年來首次向日本詢價，主要是造船市場大型船塢位不足。

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當時海運研究機構與國際媒體指出，因為各國業界積極在非洲開發多種礦產，其中僅是鐵礦石估計至少需要170艘海岬型船運送，而海岬型船已經有運力不足現象，而該型船訂單數僅116艘。中遠海運散運訂出的造船計畫是120艘。

這次中遠30艘新訂單，其中15艘為確認訂單，另15艘為選擇權，新船造價每艘約5000萬美元，交易總金額高達15億美元(約合人民幣107.84億元)，租期估計超過12年。

去年8月，中遠海運散運與中遠海運發展全資子公司海南中遠海發航運公司簽署了多達42艘新造散裝船的租賃協議，約定由海南中遠海發以經營性期租的方式，向中遠海運散運提供船舶租賃服務。

這42艘散貨船由四家船廠建造，包括中船澄西22艘8萬噸級散裝船、揚州中遠海運重工2艘8.2萬噸級散裝船、大連中遠海運重工13艘8萬噸級散裝船、以及舟山中遠海運重工5艘6.4萬噸級散裝船、船舶訂單總金額超人民幣143億元，安排在2026年至2027年陸續交付。

去年12月，中遠海運散運與揚州中遠海運重工簽署3+5艘21萬噸級甲醇及氨預留散裝船。該系列船預定2027年8月至2028年11月陸續交付投入運營。此外還與光大金租、江蘇韓通船舶重工簽約10艘新造82000載重噸散裝船，該批新船由光大金租在韓通船舶重工下單訂造，租賃給中遠海運散運。

中遠海運散運是中國遠洋海運集團旗下重要直屬企業，已經發展成為全球規模最大的專業化散裝貨物運輸企業，擁有各類散裝船超500艘，總運力超5100萬載重噸，裝載鐵礦石、煤炭、糧食、散雜貨等全品類散裝貨物，航線覆蓋中國國內沿海和世界主要港口，服務網路遍佈全球。近年大動作造船節能船或新燃料船，也與國際海事組織(IMO)的碳排放要求有關。

國內業界高階認為，今年散裝船運市場表現不如預期，主要還是受美國關稅政策影響，因為市場的不確定性與景氣的衰退，讓各國進口商變得保守，不敢有太多庫存，因此雖然下半年是散裝船運旺季，但是從期貨市場看，下半年運價並未見到較明顯拉升，估計要等關稅底定，或是見到俄烏重建商機。