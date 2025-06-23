熱爆「高溫假」爭全放　勞長：坐辦公室放假很奇怪

▲圖為勞動部長洪申翰。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

天氣愈來愈熱，勞動部對「高溫假」的規劃受到關注，勞動部長洪申翰今（23）日指出，現階段還是採取分眾保護勞工的措施，因為不同職類的勞工，面臨暴露在高溫的差異蠻大，「坐辦公室的職員放高溫假有點怪」他認為要看地區、時段調整，「全面性高溫假」仍須討論。

洪申翰今日出席勞動部職安署於新北土城舉行「高氣溫作業熱危害預防示範觀摩會」時指出，在辦公室工作的職員，如果因為戶外高溫規定一定要放假，也會覺得這樣有點奇怪。

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洪申翰提到，像是今天大家看到在工程現場曝曬的勞工，就希望能特別關注他們的熱危害預防，要因應相關的風險。另外像學校裡面的學生，或是農作的這些工作者，其實不同的情境會有不同需要預防的方式。所以現階段先用分眾的做法，來把勞工朋友給保護好。

洪申翰說，至於未來是不是要採取「一體適用」的高溫假形式，這部分社會需要有更多細緻的討論。

洪申翰指出，數據顯示，過去5年共有十件，因為熱疾病致死的重大職災，換算起來平均每年大概是兩件，也就是平均每年有兩個勞工，可能會致死於熱危害所帶來的熱疾病。今年會在6月到9月推出專案檢查，也會推出一個改善查核追蹤機制，預計有上千件複查抽檢，若有不符合規定，將開罰3萬到30萬元。