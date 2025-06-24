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不敵限貸！楠梓園區房市買氣跌3成　議價空間續擴大

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲高雄楠梓區近年因台積效應成為購屋熱區，同樣位於楠梓的楠梓科技產業園區，周邊房市在金龍風暴後買氣大幅下滑2~3成，議價空間擴大1成。（圖／台慶不動產高雄楠梓樂群加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄楠梓區近年因台積效應成為購屋熱區，同樣位於楠梓的楠梓科技產業園區，周邊為早期發展生活圈，商業機能發達，隨台積電上下游半導體業者陸續進駐後，近年區域房市價量雙漲，專家表示，金龍風暴後買氣大幅下滑2~3成，議價空間擴大1成。

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▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲該區為早期發展生活圈，藍昌路、後昌路、台17線商家林立，生活機能相當發達。（圖／台慶不動產高雄楠梓樂群加盟店提供）

台慶不動產高雄楠梓樂群加盟店東周昱宏表示，楠梓科技產業園區就是原本的楠梓加工出口區，因應產業轉型而改名，園區內有日月光等知名大廠，周邊有捷運紅線楠梓加工區站、油廠國小站，距離台積電也不遠，僅1站捷運站的距離，加上該區為早期發展生活圈，藍昌路、後昌路、台17線商家林立，生活機能相當發達。

此外，並具備鄰近高鐵左營站的地理優勢，可吸引商務客群進駐，未來有望與高雄大學特區連動，成為北高發展新核心。

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▲台積電預計設置5廠，目前P1廠預計下半年量產，P2廠預計第4季逐步完工，未來人口紅利可望進一步推升購屋需求。（圖／台慶不動產高雄楠梓樂群加盟店提供）

周昱宏表示，該生活圈以10年內新大樓為市場主流，特別是2~3房搭配平面車位最受歡迎，2房含平車總價約1000萬元上下，單價從台積宣布設廠前的每坪15~20萬元，因台積電效應攀升至30~35萬元。雖然房價上漲，但總價門檻相對仍低，仍有不少自住與置產需求。

周昱宏說：「台積電效應尚未完全發酵，由於台積電預計設置5廠，目前P1廠預計下半年量產，P2廠預計第4季逐步完工，未來人口紅利可望進一步推升購屋需求。」

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▲台慶不動產高雄楠梓樂群加盟店東周昱宏表示，金龍風暴後楠梓區買氣出現2~3成跌幅，屋主因貸款限制及對房價下修的預期，普遍更願意接受議價。（圖／台慶不動產高雄楠梓樂群加盟店提供）

不過自從去年9月央行祭出第七波信用管制，金龍風暴後楠梓區買氣出現2~3成跌幅，目前市場以自住客為主，但2~3房產品因剛性需求支撐影響有限。不少屋主因貸款限制及對房價下修的預期，普遍更願意接受議價，買賣雙方議價空間較去年擴大約10%~15%，成為進場的好時機。

周昱宏分析，生活圈科技業外來人口多，現階段台積電工程師大多選擇先租後買，可以有更多時間熟悉環境、了解生活機能，作為長期置產的觀察期，2房含平面車位月租金約在1.8~2.2萬元，若附裝潢及家電，可達2.3~2.5萬元，租客主要為楠梓加工區產業、日月光及台積電工程師，出租率高且速度快，具穩定的租賃需求。

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