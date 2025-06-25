四維航看新船有限、舊船陸續淘汰前景可期　綠舞飯店衝刺暑假業績

▲四維航董事長藍心琪(前排中)主持股東會，第二排左為綠舞執行長藍昕瑩。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

四維航(5608)今(25)日召開股東會，公司方面指出，今年雖然因美國關稅問題與大陸景氣影響散裝船運運整體表現，但因新船增加有限，舊船因減碳要求陸續淘汰，俄烏戰後必有重建雙機，前景可期。子公司綠舞國際觀光飯店則努力衝刺暑假業績，積極改善業績。

四維航指出，SSY市場報告統計散裝船到去年年底，大於1萬載重噸船舶總計13,044艘，相較於前一年，增加468艘，運力增加3055萬噸，拆船總噸353萬噸。Clarkson統計運力總噸約增加3%，其中海岬型增加2%，巴拿馬型3%，輕便極限型4%，輕便型3%。

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四維航至今年2月底止，包括全資巴拿馬子孫公司所擁有的自有船舶共計26艘。其中98噸級小型沿海客輪1艘、高甲板多用途船1艘、輕便型16艘、輕便極限型2艘、Ultramax3艘、巴拿馬極限型2艘，與Kamsarmax1艘。整體貨輪船隊平均船齡約11歲，總運力約105萬噸。公司去年6月1艘新造Ultramax加入營運，預計今年年底與明年各交1艘同型船。

波羅的海國際航運公會(BIMCO)估計今乾散貨需求將增長0.5%~1.5%，船舶供給運力預估增長3%，為遵循CII船速減慢限制船舶周轉，加上法規日趨嚴格及運費下滑，促成老舊船舶拆解量增加，而新船價格居高不下，船席空間不足，造成新船交付數量有限，短期內不見降價空間。公司今年在充滿挑戰中仍奮力向前力求穩健。

▲獲「最美飯店大賞」肯定的綠舞國際觀光飯店，暑假周一至周四推一泊三食特惠方案。（圖／綠舞提供）

子公司綠舞榮獲「最美飯店大賞」，利用暑假最大旺季，推出期間限定「暑假盛夏 一泊三食快閃專案」，即日起至6月30日限時開放預訂，適用於8月28日前週一至週四入住。凡於6月30日前早鳥預訂還可享多重好康，「一泊三食＋旺日不加價」，連續入住兩晚再送小火鍋、更霸氣加碼：持旅展券預訂豪華湖畔Villa送「玥山景住宿券乙張」預訂一次、享受兩次夢幻假期。

此次快閃專案特別針對雙人與家庭旅客，提供兩款超值房型：玥山景雙人客房(建議售價NT$5888元)與嵐山景四人客房(建議售價8288元，平均每人不到2,100元，即可輕鬆享受高CP值的日式度假體驗。每房專案皆含精緻早餐與宵夜，再加贈雙人份「日光璽舞」壽喜燒套餐，讓入住不只是住宿，更是一場味蕾饗宴。

除了深受親子喜愛的招牌萌寵互動體驗，飯店也安排多項日式文化活動，每房可擇一參加(限兩位)，選項包含浴衣體驗、和菓子手作、抹茶體驗，或每日限量的Rulala雙人下午茶，總價值逾千元。

四維航今年首季營收7.84億元，營業利益-1.14億元，母公司淨利-1.81億元，與去年首季的-2.13億元相較，減虧17.68%，EPS-0.46元，第二季散裝船運市場運價已見回升，估計本業應該可以明顯好轉。