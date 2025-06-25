三星晶圓代工策略轉向「延後1.4奈米開發」　聚焦良率與客製化

▲南韓三星電子。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

面對晶圓代工事業挑戰，三星電子近期大幅調整策略。業界消息指出，三星決定延後原定的1.4奈米（SF1.4）製程量產時程，轉而強化現有2奈米與4奈米製程的良率穩定性，並針對客戶需求進行最佳化調整。據了解，三星近期已向供應商說明此一策略轉向。

根據《ZDNet Korea》報導，三星目前的重點放在優化2奈米與4奈米製程，提升良率與生產品質。這項策略調整被認為與日前市場傳出AMD轉單有關。科技媒體《WCCFtech》指出，AMD原本在4奈米製程（SF4X）上與三星密切合作，但因良率表現未達預期，已改由台積電代工EPYC伺服器處理器。

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據與會人士透露，三星日前在美國舉行的「SAFE（Samsung Advanced Foundry Ecosystem）論壇2025」中，已非正式透露1.4奈米製程量產將延後，原定2027年的量產目標恐將延至2028年至2029年間。

儘管延後最先進節點時程，三星仍計畫於今年下半年量產2奈米製程。首款SF2製程預期將較現行3奈米（SF3）提升12%效能、並帶來約25%的能源效率改善。

業界人士指出，三星內部已明確表態，將不再一味追求技術節點突破，未來將以強化良率、提升製程穩定性為主軸。具體作法包括針對2奈米製程提供更客製化的服務，並推動整合自家記憶體的「一站式」解決方案。

另一名半導體供應鏈人士表示，三星晶圓代工部門近期評估，目前製程尚未獲客戶廣泛採用，因而決定收斂開發腳步、優先回應市場對成熟先進製程穩定度的期待。

根據市場研究機構TrendForce統計，2024年第一季三星晶圓代工市占率為7.7%，較前一季的8.1%下滑0.4個百分點。同期，主要競爭對手台積電則由67.1%提升至67.6%，市佔差距進一步拉大。