ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

聯盟船7月要漲美線運價、業界龍頭MSC卻要跌價　漲跌看對等關稅

▲業界龍頭地中海航運在美國線已派出兩班加班船。（圖／取自洛杉磯港官網）

▲業界龍頭地中海航運做了與多數同業不同的決定，美西線7月1日要降價。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船公司在第三季這個美國線最大旺季運價漲不漲，業界都在看，昨(26)日具領導作用的一家聯盟船公司率先提出美西線每大箱(40呎櫃)調漲300美元，美東線調漲1100美元計畫，其他家陸續跟進，但是稍晚業界龍頭地中海航運(MSC)卻報美西線要降200美元，超大型攬貨公司負責人指出，不論是漲是跌，最後要看7月9日川普如何處理對等關稅。

這個月在兩岸三地幾次帶頭降低美國線運價的一家聯盟船，昨天帶頭提出漲價案，讓攬貨業頗為驚訝，由於7、8月是傳統旺季，一般沒有特殊意外，運價都能調漲成功，未料在貨櫃船市場運力超過兩成，屬於非聯盟的MSC，卻決定降價，讓多數攬貨業都估漲不成了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

超大型攬貨公司負責人指出，現在貨是比較少，但是估7月貨會往上升，如果加班船減少，供需拉近，運價是有機會往上走，但是很快就面臨7月9日對等關稅90天暫緩期結束後，川普除了目前的10%基本關稅，是否開始加徵對等關稅的大課題。

雖然美國財部副部長Michael Faulkender表示，在與貿易夥伴協商過後，對等關稅將不會回到美國總統川普在4月2日所謂「解放日」宣布的高水準，但只要出現比目前的10%基本關稅更高的稅率，對貨量就會產生影響。

由於美國與各國協商進度緩慢，業界最期盼的是現行10%基本關稅延長實施，業界也認為以美國面臨的高物價、通膨、失業率等問題，延長的可能性很高，但川普沒發話之前，誰也不知道事情會怎麼發展。

超大型攬貨公司負責人認為，如果暫緩期能延長，運價就會往上走，要是開始加徵對等關稅，即使在基本關稅外加徵10%對等關稅，估計亞洲各國多數產業都吞不下去加高的關稅，貨量勢必大幅縮減，漲價也會落空，甚或再下跌。

這次帶頭漲價的船公司，美西線要從目前的2500美元漲到2800美元，美東要從3900美元漲到5000美元，其他公司則是提出美西漲到2600-2900美元，美東漲到4900-5500美元，MSC則是規畫美西要從2500美元降到2300美元。

而上周傳出有退出美西線跡象的非聯盟船，公司方面表示一切不變，而本周先是雙子星聯盟新開美西直航航線WC6，6月24日首航廈門，新航線每周一班，高效串聯廈門、釜山與長灘三大樞紐港，為福建及周邊區域製造企業搭建直抵美國西岸的「海上高速通道」。

阿聯酋航運(Emirates Shipping Line)昨日也宣佈加入美國線，推出Sun Chief Express服務，這是一條連接華盛頓州西雅圖和東南亞主要港口胡志明市和蛇口的直航航線，將於7月22日從胡志明啟航，在胡志明-蛇口-西雅圖-胡志明航線，提供每兩周提供一航次運務。

關鍵字： 聯盟船7月漲美線運價MSC跌價看對等關稅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【目標鎖定】音響裡有老鼠？小貓一秒解決！

推薦閱讀

快訊／00929換股17進17出　聯電留下斷開聯發科

快訊／00929換股17進17出　聯電留下斷開聯發科

規模高達1653.39億元的台股月配ETF始祖、復華台灣科技優息（00929）今（26）日換股開獎，增刪17檔持股，聯電（2303）意外保留，而配息表現高的聯發科（2454）意外遭到剔除。

2025-06-26 17:26
快訊／群創子公司砸337億現金　買老牌日廠Pioneer

快訊／群創子公司砸337億現金　買老牌日廠Pioneer

面板大廠群創光電（3481）旗下之子公司CarUX，為專注於智慧座艙整合解決方案的Tier 1供應商，今日宣布已與全球性投資機構EQT簽訂正式協議，將以股權價值1,636億日圓(約新台幣337億元)收購日商Pioneer Corporation100%股權。Pioneer在車用音響、多媒體系統與人機介面（HMI）軟體開發領域具備全面性技術能力，並與日本及全球主要車廠維持長期穩定的合作關係，對CarUX的成長策略具高度加值潛力。

2025-06-26 16:10
新台幣升2.65角抵29.126元　專家示警「惡性循環風險升高」

新台幣升2.65角抵29.126元　專家示警「惡性循環風險升高」

新台幣升勢難擋，今（26）日下午3點左右再升2.65角或0.9%，直抵29.126元，續創3年新高，持續朝28元字頭步步近逼，專家示警「新台幣正在進入強勢惡性循環風險」呼籲投資人注意月底拋匯壓力下會有爭賣美元換回台幣的踩踏效應。

2025-06-26 15:18
輝達股東會釋利多　黃仁勳：AI、機器人帶來數兆美元商機

輝達股東會釋利多　黃仁勳：AI、機器人帶來數兆美元商機

AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）本週三（19日）股價強勢走揚，盤中大漲4%，突破年初以來的歷史高點，重返市值競逐戰的巔峰，與微軟、蘋果並列全球市值三強。外界分析，輝達在歷經中美科技角力與市場信心波動後，成功重建投資人信任，迎來強勁反彈。

2025-06-26 11:16
LED大廠億光濫發警告函　公平會重罰200萬

LED大廠億光濫發警告函　公平會重罰200萬

上市LED大廠億光（2393）對通路商濫發警告函，公平會認定足以影響交易秩序，威脅威剛（3260）、展晟照明等競爭對手，今（26）日宣告對億光裁罰200萬元。

2025-06-26 17:09
「山道猴子」悲歌喊停！12家融資租賃9月納管　裁罰上限高達千萬

「山道猴子」悲歌喊停！12家融資租賃9月納管　裁罰上限高達千萬

金管會規劃三階段將符合一定條件之融資租賃公司納入金融消費者保護法（下稱金保法）適用，第一階段將中租、裕融、和潤及日盛台駿4家上市集團旗下共12家融資租賃公司，此次修正包括利率及費用的揭露、不得有暴力討債等10項重點，相關法規經公告後，9月上旬正式適用，若有違法將可處30萬元至1000萬元罰鍰。

2025-06-26 16:46
受惠AI熱潮！穎崴Q1 EPS達17.21元　董座：下半年審慎樂觀

受惠AI熱潮！穎崴Q1 EPS達17.21元　董座：下半年審慎樂觀

穎崴科技（6515）今日舉行法人說明會，董事長王嘉煌指出，儘管全球面臨匯率波動、關稅政策與地緣政治等不確定因素，但AI與HPC需求仍強勁，對下半年營運維持「審慎樂觀」態度。第一季營收達22.97億元、每股純益（EPS）達17.21元，雙雙創高，累計前5月營收也年增逾8成，展現營運動能。

2025-06-26 14:41
台股漲百點華碩貼息跌4%　00929砸逾92億深套

台股漲百點華碩貼息跌4%　00929砸逾92億深套

PC品牌大廠華碩（2357）於今（26）日除息，每股發放34元股息，除息參考價666元，復華台灣科技優息ETF（00929）進行換股，將華碩納入新的成分股，24、25日總計斥資92.9億，敲進1萬3284張，惟今日填息行情失靈，早盤股價重挫逾4%，最低來636元，截至11點為止，成交量約1萬張。

2025-06-26 11:09
美台股市回神　9檔今年新上市ETF收盤創新高

美台股市回神　9檔今年新上市ETF收盤創新高

隨著伊朗、以色列戰事暫緩，避險氛圍消退、美股、台股都再度上演多頭攻勢，帶動投信今年以來新上市ETF股價表現突出，根據CMoney統計昨（25）日收盤表現，上半年共有9檔新上市ETF股價創新高，包括5檔被動式與4檔主動式出線。

2025-06-26 10:19
聯盟船7月要漲美線運價、業界龍頭MSC卻要跌價　漲跌看對等關稅

聯盟船7月要漲美線運價、業界龍頭MSC卻要跌價　漲跌看對等關稅

貨櫃船公司在第三季這個美國線最大旺季運價漲不漲，業界都在看，昨(26)日具領導作用的一家聯盟船公司率先提出美西線每大箱(40呎櫃)調漲300美元，美東線調漲1100美元計畫，其他家陸續跟進，但是稍晚業界龍頭地中海航運(MSC)卻報美西線要降200美元，超大型攬貨公司負責人指出，不論是漲是跌，最後要看7月9日川普如何處理對等關稅。

2025-06-27 01:46

讀者迴響

熱門新聞

即／威力彩17.3億得主「包牌」　爽中7個貳獎

即／威力彩17.3億一注獨得　獎落台中

威力彩飆17.5億　詹惟中曝「3生年尾數」財運旺

威力彩17.3億頭獎一注獨得　彩券行鎮店法寶曝光

好市多高層飛台中催生3號店　「這4處」覓地

「若無1000億撥補」　10月電價可能漲

快訊／00929換股17進17出　聯電留下斷開聯發科

長榮航空7月菜單升級　攜老乾杯、星巴克推獨家機上餐飲

快訊／群創子公司砸337億現金　買老牌日廠Pioneer

AI驅動3D感測科技　立普思擴大搶市占全年業績可望倍增

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366