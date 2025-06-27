聯盟船7月要漲美線運價、業界龍頭MSC卻要跌價　漲跌看對等關稅

▲業界龍頭地中海航運做了與多數同業不同的決定，美西線7月1日要降價。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船公司在第三季這個美國線最大旺季運價漲不漲，業界都在看，昨(26)日具領導作用的一家聯盟船公司率先提出美西線每大箱(40呎櫃)調漲300美元，美東線調漲1100美元計畫，其他家陸續跟進，但是稍晚業界龍頭地中海航運(MSC)卻報美西線要降200美元，超大型攬貨公司負責人指出，不論是漲是跌，最後要看7月9日川普如何處理對等關稅。

這個月在兩岸三地幾次帶頭降低美國線運價的一家聯盟船，昨天帶頭提出漲價案，讓攬貨業頗為驚訝，由於7、8月是傳統旺季，一般沒有特殊意外，運價都能調漲成功，未料在貨櫃船市場運力超過兩成，屬於非聯盟的MSC，卻決定降價，讓多數攬貨業都估漲不成了。

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超大型攬貨公司負責人指出，現在貨是比較少，但是估7月貨會往上升，如果加班船減少，供需拉近，運價是有機會往上走，但是很快就面臨7月9日對等關稅90天暫緩期結束後，川普除了目前的10%基本關稅，是否開始加徵對等關稅的大課題。

雖然美國財部副部長Michael Faulkender表示，在與貿易夥伴協商過後，對等關稅將不會回到美國總統川普在4月2日所謂「解放日」宣布的高水準，但只要出現比目前的10%基本關稅更高的稅率，對貨量就會產生影響。

由於美國與各國協商進度緩慢，業界最期盼的是現行10%基本關稅延長實施，業界也認為以美國面臨的高物價、通膨、失業率等問題，延長的可能性很高，但川普沒發話之前，誰也不知道事情會怎麼發展。

超大型攬貨公司負責人認為，如果暫緩期能延長，運價就會往上走，要是開始加徵對等關稅，即使在基本關稅外加徵10%對等關稅，估計亞洲各國多數產業都吞不下去加高的關稅，貨量勢必大幅縮減，漲價也會落空，甚或再下跌。

這次帶頭漲價的船公司，美西線要從目前的2500美元漲到2800美元，美東要從3900美元漲到5000美元，其他公司則是提出美西漲到2600-2900美元，美東漲到4900-5500美元，MSC則是規畫美西要從2500美元降到2300美元。

而上周傳出有退出美西線跡象的非聯盟船，公司方面表示一切不變，而本周先是雙子星聯盟新開美西直航航線WC6，6月24日首航廈門，新航線每周一班，高效串聯廈門、釜山與長灘三大樞紐港，為福建及周邊區域製造企業搭建直抵美國西岸的「海上高速通道」。

阿聯酋航運(Emirates Shipping Line)昨日也宣佈加入美國線，推出Sun Chief Express服務，這是一條連接華盛頓州西雅圖和東南亞主要港口胡志明市和蛇口的直航航線，將於7月22日從胡志明啟航，在胡志明-蛇口-西雅圖-胡志明航線，提供每兩周提供一航次運務。