虎山股東會通過配息約3.5元　因應關稅加速對美投資

▲虎山股東會。（圖／虎山提供）

記者高兆麟／台北報導

汽車零組件大廠虎山 (7736) 今日召開股東常會，通過 2024 年度財報與盈餘分配案，每股分派現金股利 3.51968243 元，殖利率換算約 3.45%。除了通過例行性議案與股利發放外，董事長陳映志也說明 2025 年營運展望，並針對關稅與匯率的「川普亂流」提出虎山積極應對市場變化的策略。

回顧虎山實業 2024 年表現，合併營收達新台幣 13.6 億元，年增 16.7%；稅後淨利達 4.94 億元，年增 66.4%，每股稅後盈餘為 7.19 元，創歷史新高。毛利率、淨利率雙雙提升，顯示營運結構優化成效顯著。今年第 1 季合併稅前淨利約 1.5 億元，稅前 EPS 為 2.10 元；若排除兩期匯率因素，稅前淨利較去年同期成長 39.3%，創歷年同期新高。累計今年前五月合併營收 6.2 億元，年增 46%，營收動能顯著成長。

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惟新台幣於今年前五個月大幅升值 9.53%，虎山實業目前約八成營收以美元計價，匯率變動勢必帶來一定影響，預期第二季獲利將較第一季下滑，惟公司對全年營收和獲利表現仍抱持高度信心。隨著新產品陸續量產、北美需求持穩，公司預期下半年動能不變，全年營運展望維持正向。

為因應美國關稅所帶來的 AM 市場結構性變化，引導美國新客戶全面導入虎山產品，虎山已加速對美投資，於美東賓州設立業務、研發、測試及驗證辦公室，加強與客戶間的合作，並加速新品開發認證速度。2025 年 6 月越南基地將正式量產出貨，使虎山「Taiwan+1」全球供應策略奏效。

在汽車電子化部分，2025 年上半年車用電子營收逐步提升，智慧駕駛安全解決方案逐漸成為第二成長引擎。研發方面，虎山 2024 年投入研發費用達新台幣 8,461 萬元，年增近四成，占營收比重亦提高至 6.2%，顯示公司持續強化技術門檻與產品差異化競爭力。

2025 年面臨中東戰爭可能牽動全球油價、關稅對全球經濟成長的挑戰與匯率等總體經濟面的不確定性，虎山仍會持續專注於本業的發展，並擴大新產品研發投入活動（例如：Body Color Painted Handles、LVDS Cameras、Impact Sensor、Complex Electronics 等），以持續優化產品組合，為未來的成長做好準備。

此外，公司於新北瑞芳興建的第五座工廠如期推進，預計2026年第二季完工投產，屆時將成為產能與技術升級的核心基地，以智慧化物流運作提升營運出貨效率。展望未來，虎山持續聚焦「虎山123」的營運策略，提升運營效率、深化產品研發拓展、強化全球佈局，期能成功打造高毛利、穩定成長的營運體質。

