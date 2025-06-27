最難進企業排行出爐！這間「率取率僅5%」　面試過程超驚人

▲隨著求職市場競爭日益激烈，面試難度也成為求職者的關注焦點。（示意圖／翻攝Pexels）

文／CTWANT

隨著求職市場競爭日益激烈，面試難度也成為求職者的關注焦點，而根據面試心得分享平台《面試趣》最新統計，2024年錄取率最低的五大企業出爐，其中由驅動IC廠奕力科技以僅5%的錄取率奪下「最難進入企業」榜首。

根據《面試趣》資料，奕力科技的面試流程嚴格，包含限時線上測驗及實體面談，特別重視專案經驗的細節掌握與求職者的抗壓能力；第二名則是新創接案公司哲煜科技，錄取率為8%。該公司採扁平化組織結構，重視技術能力與團隊合作，面試過程需經兩階段的技術評估，對應徵者的能力審查格外嚴謹。

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位居第三的是線上語言學習平台AmazingTalker，錄取率為15%。該公司要求求職者事前完成指定作業，並參與視訊團體面試，評估重點在於與企業文化的契合程度；第四名為自動化產業知名企業台灣基恩斯（KEYENCE），錄取率17%，儘管學歷門檻不高，但其面試流程繁複，包括筆試、30秒自我介紹等，面試次數最多達四關。

第五名則由IC設計龍頭聯詠科技（3034）拿下，錄取率為19%，其面試機制包含線上測驗、專業筆試，以及長達90分鐘的深度面談，全面檢視應徵者在IC設計領域的實力與經驗。

《面試趣》分析指出，這些錄取率極低的企業普遍採用「多關卡、重實戰」的面試模式，不僅重視應徵者的技術實力與邏輯思考，也強調溝通協調、團隊合作與文化適應力等「軟實力」。透過高門檻的篩選流程，企業得以提高員工穩定度，並有效降低後續人力成本。

對此，專家也建議求職者重要的是釐清個人職涯目標與合適的職務方向。運用面試平台、準備相關題庫、精緻化履歷與作品集，並於面試中主動展現優勢，將大幅提升成功錄取的機會。

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