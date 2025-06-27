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中美晶透過台特化30億收購弘潔65%股權　強化半導體完整布局

▲中美矽晶。（圖／翻攝自Google Maps）

▲中美矽晶。（圖／翻攝自Google Maps）

記者高兆麟／台北報導

中美晶（5483）今日宣布，將透過集團內關聯企業台特化（4772），以現金取得台灣半導體製程設備零件清洗與整修服務商弘潔科技65.22%股權。中美矽晶透過台特化布局半導體製程所需的特殊氣體市場，此次進一步跨足高階設備零件超潔淨清洗及檢測、表面精密加工及再生新領域，雙管齊下擴大半導體關鍵材料與製程支援能力，全面強化對高階製程精密需求的覆蓋，以因應AI與高速運算驅動的快速成長。

中美晶表示，本次交易價格為每股普通股新台幣300元，以全額現金支付對價，總金額近新台幣 30億元。交割日暫定為 2025年8月5日。交易完成後，中美矽晶將透過對台特化的策略性持股，間接掌握弘潔科技 65.22% 股權，預計由集團董事長徐秀蘭接任弘潔科技新任董事長，與其原有專業經營團隊緊密協作，發揮集團在材料與製程服務的整合優勢，共同拓展高階製程市場機會。

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弘潔科技成立於2008年，於台灣新竹、台南及中國南京設有營運據點，專注於半導體先進製程所需的設備零組件UHP清洗與再生服務，具備完整的表面精密加工分析技術及材料開發、超潔淨清洗與零件整修能力，並已獲多家國內外晶圓代工與記憶體廠採用。其專業清洗技術能有效去除微細污染物，同時保護原始材料，延長高價設備零件的使用壽命，協助客戶降低缺陷率並提升製程良率。此外，弘潔科技具備快速客製與研發能力，能配合先進製程持續升級，提供穩定、高品質的在地服務。透過本次納入集團布局，中美矽晶將優化從特殊氣體到設備零件表面精密加工、超高潔淨清洗與再生服務的一站式能力，強化對半導體客戶的整體支援。

中美矽晶積極透過轉投資拓展營運觸角，扮演集團綜效的推動者，運用其全球據點、銷售通路與管理專長等關鍵資源，與關聯企業合作以強化策略佈局與營運體質。其策略定位聚焦於「母子公司協力、雙軸雙向發展」，一方面促進集團內各關聯公司自身業務的有機成長，另一方面協助其透過併購擴張事業版圖，藉由多元動能全面提升整體競爭力。中美矽晶亦透過獨到眼光再次發掘潛力新星，透過實踐互惠綜效，協助其發展營運規模及自身商業生態系，持續放大每個關鍵環節的整體價值。此次由台特化投資弘潔科技，正是中美矽晶整合集團資源、加速關鍵領域布局的具體實踐。

中美晶表示，近年積極建構的半導體產業布局已顯現成效，投資領域從半導體晶圓（環球晶圓，6488）、功率與車用元件（朋程，8255）、射頻元件（宏捷科，8086），到特殊氣體（台特化，4772）與設備零件清洗整修（弘潔科技，未上市），已涵蓋材料、元件、製程與服務等多個關鍵環節，形成具備深度與彈性的整合網絡。此次整合弘潔科技，將進一步強化集團對高階製程關鍵需求的支援力道，提升在AI、先進封裝與高效能運算驅動下的市場競爭力。中美矽晶未來將持續深化半導體業務，致力於成為客戶最可靠、靈活、具前瞻性的策略夥伴。

本次交易由台特化與安橋資本合作推進。安橋資本表示，弘潔科技為安新一號基金旗下重要投資組合之一，深感榮幸能促成此次與中美矽晶集團的結合。安橋資本相信，在中美矽晶集團的支持與資源整合下，弘潔科技除可延續其在半導體設備清洗領域的專業技術與服務能量外，亦將進一步發揮綜效，為集團創造更大價值與長期成長潛力。元大證券擔任本案財務顧問，提供交易架構規劃與專案協助。此次具策略意義之合作案在各方協力下順利完成，為中美矽晶集團深化半導體製程支援服務奠定堅實基礎。

關鍵字： 中美晶

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