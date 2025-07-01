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10年造鎮供給1.1萬戶　太平成台中首購「全村希望」

▲▼ 寶佳大道,佳福大於,勝美欣,交易量,新光重劃區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲新光重劃區躍升太平門面，大樓交屋潮啟動市容新貌。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市太平區近年受惠於人口紅利、重劃題材、以及價格優勢，成為手購族與年輕家庭的重要進駐區域。根據統計，太平2024年人口數突破20萬人，位居台中人口第4多行政區，專家認為，太平房價親民，仍是持續吸引大量首購與自住需求移入。

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新光重劃區躍升太平門面，大樓交屋潮啟動市容新貌，新光重劃區範圍內的中山路以北、太順路以南，西至翔順路、東接旱溪，10幾年來總戶數供給交屋約1.1萬戶，量體龐大、社區密集，使該區塊成為帶動太平房價的重要指標區。

▲▼ 寶佳大道,佳福大於,勝美欣,交易量,新光重劃區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲太平區近年也受惠於周邊醫療、交通與就業發展，包括中國醫北屯「老人復健醫院」。（圖／記者陳筱惠攝）

永義房屋台中育賢樹孝加盟店店東洪偉凱說明：「目前太平區2房產品總價約落在1300~1400萬元間，3房則約1600萬元上下，單坪價格落在32~35萬元，相當於台中七期等精華區域的1/3價。對首購族群而言，總價帶仍在預算範圍內，是可負擔、且具發展潛力的選擇。」

房價凹陷區帶來甜蜜點，北屯、大里買氣轉移，洪偉凱表示：「相較鄰近的北屯、大里，太平狹在中間，屬於房價凹陷區，有價格空間優勢。以新光重劃區為核心，加上鄰近的中山商圈、育賢路、新興路一帶，建設穩定展開，街廓新穎、商機成形，機能愈加完善。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲太平具備明確人口紅利與城市擴張外溢效應，也讓太平區成為台中市首購族「全村的希望」。（圖／業者提供）

移入人口結構年輕化，育賢路成店面金軸線，洪偉凱說：「育賢路與新興路兩側，靠近太平國小、商圈成熟，人流穩定，不僅成為在地生活機能供給的重要道路，該區店面出租需求強勁，小坪數樓店每坪租金約5萬元起，大型角間或面寬店面則開價至8~9萬元，幾乎『無空租』。」

加上太平區近年也受惠於周邊醫療、交通與就業發展，包括中國醫北屯「老人復健醫院」，太平新光重劃區距離該處僅10分鐘車程，因交通便利性大幅提升，也讓太平吃到人口就業紅利。

洪偉凱說：「雖然目前市場上受到限制貸款仍有部份觀望氛圍，但考量到太平具備明確人口紅利與城市擴張外溢效應，不少買方認為，現在為合理總價入主太平，也讓太平區成為台中市首購族『全村的希望』。」

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關鍵字： 太平區房價首購族育賢路人口紅利永慶區域房市永慶房市訊息永義房屋

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