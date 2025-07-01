10年造鎮供給1.1萬戶　太平成台中首購「全村希望」

▲新光重劃區躍升太平門面，大樓交屋潮啟動市容新貌。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市太平區近年受惠於人口紅利、重劃題材、以及價格優勢，成為手購族與年輕家庭的重要進駐區域。根據統計，太平2024年人口數突破20萬人，位居台中人口第4多行政區，專家認為，太平房價親民，仍是持續吸引大量首購與自住需求移入。

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新光重劃區躍升太平門面，大樓交屋潮啟動市容新貌，新光重劃區範圍內的中山路以北、太順路以南，西至翔順路、東接旱溪，10幾年來總戶數供給交屋約1.1萬戶，量體龐大、社區密集，使該區塊成為帶動太平房價的重要指標區。

▲太平區近年也受惠於周邊醫療、交通與就業發展，包括中國醫北屯「老人復健醫院」。（圖／記者陳筱惠攝）

永義房屋台中育賢樹孝加盟店店東洪偉凱說明：「目前太平區2房產品總價約落在1300~1400萬元間，3房則約1600萬元上下，單坪價格落在32~35萬元，相當於台中七期等精華區域的1/3價。對首購族群而言，總價帶仍在預算範圍內，是可負擔、且具發展潛力的選擇。」

房價凹陷區帶來甜蜜點，北屯、大里買氣轉移，洪偉凱表示：「相較鄰近的北屯、大里，太平狹在中間，屬於房價凹陷區，有價格空間優勢。以新光重劃區為核心，加上鄰近的中山商圈、育賢路、新興路一帶，建設穩定展開，街廓新穎、商機成形，機能愈加完善。」





▲太平具備明確人口紅利與城市擴張外溢效應，也讓太平區成為台中市首購族「全村的希望」。（圖／業者提供）

移入人口結構年輕化，育賢路成店面金軸線，洪偉凱說：「育賢路與新興路兩側，靠近太平國小、商圈成熟，人流穩定，不僅成為在地生活機能供給的重要道路，該區店面出租需求強勁，小坪數樓店每坪租金約5萬元起，大型角間或面寬店面則開價至8~9萬元，幾乎『無空租』。」

加上太平區近年也受惠於周邊醫療、交通與就業發展，包括中國醫北屯「老人復健醫院」，太平新光重劃區距離該處僅10分鐘車程，因交通便利性大幅提升，也讓太平吃到人口就業紅利。

洪偉凱說：「雖然目前市場上受到限制貸款仍有部份觀望氛圍，但考量到太平具備明確人口紅利與城市擴張外溢效應，不少買方認為，現在為合理總價入主太平，也讓太平區成為台中市首購族『全村的希望』。」

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