快訊／147萬人注意！0056季配0.866元　7／21除息

「頂級刷手」30歲以下最敢花！年消費204.1萬 打敗所有年齡層

台積電最後一單灌萬張絕殺！收跌20元至1060 台股重挫324點

台股今（30日）開低走低，權值股王台積電（2330）最後一單遭遇10863張絕殺量，由小跌5元擴大成跌20元至1060元，加權指數倒數第2盤本下跌163.13點，終場擴大重挫324.06點，以22256.02點作收，跌幅1.44％，成交量3542.68億元。

提升流通性 7／1日起轉換公司債股東會停過期間得進行轉換

為增進投資人權益並提升公司債投資性及流通性，主管機關修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」，櫃買中心放寬轉（交）換公司債及附認股權公司債持有人於股東會停止過戶期間得請求（交）換、認購等作業，將自2025年明（1）日起實施。

外媒點名「怪物級股票」 台積電、亞馬遜成未來10年必備標的

美國知名投資媒體《The Motley Fool》分析師Geoffrey Seiler近日撰文，點名未來十年最值得長期持有的兩檔「怪物級」股票，包括台積電與亞馬遜，認為兩家公司分別在先進晶片製造與雲端服務領域取得難以撼動的領先地位，可望持續受惠AI浪潮，為投資人帶來可觀回報。

中國30歲基金經理人棄茅台改抱泡泡瑪特 績效打敗97%同行

泡泡瑪特旋風狂襲，中國一名30歲基金經理人謝天元拋售茅台，改將泡泡瑪特納入基金投資組合，今年基金報酬率一舉拉升至24%，在2300檔同類基金中打敗97%家同行。

看好封測商機 兆豐銀主辦日月光投控500億元聯貸超額認購1.5倍

隨著人工智能(AI)時代的來臨，先進封裝技術與製程的突破成為此波半導體市場持續發展的主要驅動力，兆豐銀行看好未來AI產業與半導體市場前景，主辦之日月光投控（3711）500億元永續績效連結聯貸案今（30）日完成簽約，本案募集金額較原定目標超逾1.5倍，吸引共17家金融機構踴躍參與，充分展現金融同業對日月光未來發展深具信心。

121萬存股族揪心！國泰金、凱基金除息打頭陣 雙雙陷入貼息

金控除息秀，今（30）日由國泰金（2882）、凱基金（2883）揭開序幕，國泰金除息3.5元，除息參考價64.4元，凱基金除息0.85元，除息參考價15.24元，受到大盤下跌的拖累，兩檔個股雙雙呈現貼息狀況。

郭明錤爆蘋果智慧眼鏡最快2027量產 重新點燃硬體創新

知名分析師郭明錤最新報告指出，蘋果（Apple）正積極推進頭戴裝置產品線，儘管2026年不會有新機問世，但自2027年起，將進入智慧眼鏡與Vision系列新機種的密集推進期。據了解，目前蘋果至少同時開發7項相關產品，其中包含3款Vision裝置與4款智慧眼鏡。

ETF配息消風！ 00944配息0.054元、0056配息0.866元

台股ETF配息縮水風狂吹，月配型野村趨勢動能高息（00944）、季配息元大台灣高股息（0056）今（30）日最新配息評價出爐雙雙縮水。

快訊／臉書平台廣告資訊揭露不全 數發部開罰1500萬元

數發部今（30）日指出，針對Meta Platforms, Inc.所營Facebook（臉書）平台，經數發部調查發現，該平台廣告服務有系統性之缺失，違反詐防條例第31條第1項第2款規定情節重大，數位發展部依法重罰1500萬元。