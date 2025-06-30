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快訊／147萬人注意！0056季配0.866元　7／21除息

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

擁有逾147萬股民的元大台灣高股息（0056）今（30）日公告最新季配息成績，每股擬配0.866元，年化配息率維持10%以上，預計7月21日除息，8月8日入帳。

0056最近一次公告每股淨值仍逾34.62元，帳上還是有最多的股息收益，但這次配息較前4次皆1.07元相較明顯有落差，法人指出，考量資本利得變化、今年台股高股息個股息率也偏低，進入新的年度（以除權息旺季做區分），採穩定配息評估。

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關鍵字： 財經股市高股息配息台股

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