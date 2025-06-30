快訊／147萬人注意！0056季配0.866元　7／21除息

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
擁有逾147萬股民的元大台灣高股息（0056）今（30）日公告最新季配息成績，每股擬配0.866元，年化配息率維持10%以上，預計7月21日除息，8月8日入帳。
0056最近一次公告每股淨值仍逾34.62元，帳上還是有最多的股息收益，但這次配息較前4次皆1.07元相較明顯有落差，法人指出，考量資本利得變化、今年台股高股息個股息率也偏低，進入新的年度（以除權息旺季做區分），採穩定配息評估。
▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
擁有逾147萬股民的元大台灣高股息（0056）今（30）日公告最新季配息成績，每股擬配0.866元，年化配息率維持10%以上，預計7月21日除息，8月8日入帳。
0056最近一次公告每股淨值仍逾34.62元，帳上還是有最多的股息收益，但這次配息較前4次皆1.07元相較明顯有落差，法人指出，考量資本利得變化、今年台股高股息個股息率也偏低，進入新的年度（以除權息旺季做區分），採穩定配息評估。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※
2025-06-30 14:05
台股今（30日）開低走低，權值股王台積電（2330）最後一單遭遇10863張絕殺量，由小跌5元擴大成跌20元至1060元，加權指數倒數第2盤本下跌163.13點，終場擴大重挫324.06點，以22256.02點作收，跌幅1.44％，成交量3542.68億元。
2025-06-30 13:40
為增進投資人權益並提升公司債投資性及流通性，主管機關修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」，櫃買中心放寬轉（交）換公司債及附認股權公司債持有人於股東會停止過戶期間得請求（交）換、認購等作業，將自2025年明（1）日起實施。
2025-06-30 12:45
美國知名投資媒體《The Motley Fool》分析師Geoffrey Seiler近日撰文，點名未來十年最值得長期持有的兩檔「怪物級」股票，包括台積電與亞馬遜，認為兩家公司分別在先進晶片製造與雲端服務領域取得難以撼動的領先地位，可望持續受惠AI浪潮，為投資人帶來可觀回報。
2025-06-30 12:22
泡泡瑪特旋風狂襲，中國一名30歲基金經理人謝天元拋售茅台，改將泡泡瑪特納入基金投資組合，今年基金報酬率一舉拉升至24%，在2300檔同類基金中打敗97%家同行。
2025-06-30 11:58
隨著人工智能(AI)時代的來臨，先進封裝技術與製程的突破成為此波半導體市場持續發展的主要驅動力，兆豐銀行看好未來AI產業與半導體市場前景，主辦之日月光投控（3711）500億元永續績效連結聯貸案今（30）日完成簽約，本案募集金額較原定目標超逾1.5倍，吸引共17家金融機構踴躍參與，充分展現金融同業對日月光未來發展深具信心。
2025-06-30 11:36
金控除息秀，今（30）日由國泰金（2882）、凱基金（2883）揭開序幕，國泰金除息3.5元，除息參考價64.4元，凱基金除息0.85元，除息參考價15.24元，受到大盤下跌的拖累，兩檔個股雙雙呈現貼息狀況。
2025-06-30 10:46
知名分析師郭明錤最新報告指出，蘋果（Apple）正積極推進頭戴裝置產品線，儘管2026年不會有新機問世，但自2027年起，將進入智慧眼鏡與Vision系列新機種的密集推進期。據了解，目前蘋果至少同時開發7項相關產品，其中包含3款Vision裝置與4款智慧眼鏡。
2025-06-30 10:34
台股ETF配息縮水風狂吹，月配型野村趨勢動能高息（00944）、季配息元大台灣高股息（0056）今（30）日最新配息評價出爐雙雙縮水。
2025-06-30 16:32
數發部今（30）日指出，針對Meta Platforms, Inc.所營Facebook（臉書）平台，經數發部調查發現，該平台廣告服務有系統性之缺失，違反詐防條例第31條第1項第2款規定情節重大，數位發展部依法重罰1500萬元。
2025-06-30 16:21
讀者迴響