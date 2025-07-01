大考中心也上榜！勞動部公告工讀勞檢　448家黑名單曝光

▲勞動部長洪申翰公告448家工讀違法業者，大考中心也上榜。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳瑩欣／台北報導

有鑑於暑假工讀旺季來臨，勞動部今（1）日公告1800家業者工讀勞檢成績單，其中有448家業者違反遭揭露，包括財團法人大學入學考試中心基金會（大考中心）也上榜。

勞動部公告的448家違法裁罰名單顯示，排序第64的大考中心因未按期給付工資或提供工資明細，依法裁罰2萬元。

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而448家遭裁罰企業中，共35家限期改善，有3家因使童工於午後8點至隔日早上6點之間工作，遭移送地檢署偵辦。這3家分別是位在新北市新莊區的「熟度精緻鍋物」、蘇杭餐廳與瀚基企業社，其中蘇杭餐廳同時受到行政罰2萬元與刑事罰，因此實際受罰單位共413家，合計裁處罰緩約1282萬元。

勞動部職安署署長林毓堂指出，而涉及到行政法或刑事法的413家業者中，其中以餐館業為最多，佔48%，其次依序為連鎖便利商店、飲料店、食品雜貨零售業、加油站等，以違法法條來看，以未依法給予休息日出席加班費、假日出勤未加倍發給工資，以及勞工連續出勤超過6天為最多。

勞動部長洪申翰則表示，今天特別揭露資訊，希望讓社會有一個整體的理解，也希望企業內部應該有嚴格提醒自己的作法。