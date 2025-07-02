台股下半年開紅盤　6檔台股ETF收盤創新高

▲台股示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股昨（1）日終場大漲297.7點，盤中並創下3月初以來新高，進一步觀察台股ETF表現也連帶紅通通，統計73檔台股ETF中有6檔收盤價創下新高，分別是主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村臺灣優選（00980A）、保德信市值動能50（009803）、主動統一台股增長（00981A）、聯邦台精彩50（009804）、華南永昌優選50（009808）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

群益投信台股ETF研究團隊表示，全球金融市場近期呈現風險偏好升溫格局，主要受聯準會政策轉向預期及地緣政治緩和雙重驅動。主動式台股ETF的好處就是無論市場多空，持股都可以適時調整；投資以對等關稅事件為例，主動式ETF可立即參酌關稅對各產業的影響分析，來做持股的調整。而在盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股，又或是在多頭時期積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會等等。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，以伊衝突暫緩提振市場信心，後續仍需觀察川普大而美法案進展、7/9暫緩大限前主要國談判進展、台幣表現。整體而言，在大盤大區間震盪盤勢下，投資策略可保持守中帶攻。資產配置方向建議ＡI績優族群與高殖利率族群並行，適時相對高檔賣出與相對低檔勇敢買進仍是必要投資動作；AI科技股持續居全球關鍵供應鏈角色，非電族群在內需穩健下表現亦有多元題材可關注，看好高殖利率、AI、台幣升值受惠股、和受惠7月生技展及時令消費的醫藥及食品類股，整體而言，對台股中長期表現仍正向看待。

