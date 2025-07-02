快訊／台股收盤上漲24.02點　台積電持平至1085

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（2日）開低走高，加權指數終場上漲24.02點，以22577.74點作收，漲幅0.11％，成交量2976.02億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以下跌90.17點開出，指數開低走高，盤中最高達22577.74點，最低22396.26點，終場收在22577.74點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1085元；鴻海（2317）上漲2.5元至162元；聯發科（2454）上漲20元至1295元；廣達（2382）上漲1元來到282元；長榮（2603）上漲2元至201元。
今天漲幅前5名個股為大量（3167）上漲12.5元，漲幅9.96％；必應（6625）上漲9.6元，漲幅9.91％；寶成（9904）上漲3.15元，漲幅9.87％；東哥遊艇（8478）上漲18.5元，漲幅9.76％；遠雄來（2712）上漲1.95元，漲幅9.29％。
跌幅前5名個股則為銘旺科（2429）下跌6.9元，跌幅9.73％；迎廣（6117）下跌8.5元，跌幅7.8％；虹光（2380）下跌0.22元，跌幅5.51％；台揚（2314）下跌0.53元，跌幅5.12％；星通（3025）下跌2.6元，跌幅4.86％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|大量（3167）
|138.0
|▲12.5
|▲9.96％
|必應（6625）
|106.5
|▲9.6
|▲9.91％
|寶成（9904）
|35.05
|▲3.15
|▲9.87％
|東哥遊艇（8478）
|208.0
|▲18.5
|▲9.76％
|遠雄來（2712）
|22.95
|▲1.95
|▲9.29％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|銘旺科（2429）
|64.0
|▼6.9
|▼9.73％
|迎廣（6117）
|100.5
|▼8.5
|▼7.8％
|虹光（2380）
|3.77
|▼0.22
|▼5.51％
|台揚（2314）
|9.82
|▼0.53
|▼5.12％
|星通（3025）
|50.9
|▼2.6
|▼4.86％
資料來源：證交所
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