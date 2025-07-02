快訊／台股收盤上漲24.02點　台積電持平至1085

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（2日）開低走高，加權指數終場上漲24.02點，以22577.74點作收，漲幅0.11％，成交量2976.02億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以下跌90.17點開出，指數開低走高，盤中最高達22577.74點，最低22396.26點，終場收在22577.74點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1085元；鴻海（2317）上漲2.5元至162元；聯發科（2454）上漲20元至1295元；廣達（2382）上漲1元來到282元；長榮（2603）上漲2元至201元。

今天漲幅前5名個股為大量（3167）上漲12.5元，漲幅9.96％；必應（6625）上漲9.6元，漲幅9.91％；寶成（9904）上漲3.15元，漲幅9.87％；東哥遊艇（8478）上漲18.5元，漲幅9.76％；遠雄來（2712）上漲1.95元，漲幅9.29％。

跌幅前5名個股則為銘旺科（2429）下跌6.9元，跌幅9.73％；迎廣（6117）下跌8.5元，跌幅7.8％；虹光（2380）下跌0.22元，跌幅5.51％；台揚（2314）下跌0.53元，跌幅5.12％；星通（3025）下跌2.6元，跌幅4.86％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 大量（3167） 138.0 ▲12.5 ▲9.96％ 必應（6625） 106.5 ▲9.6 ▲9.91％ 寶成（9904） 35.05 ▲3.15 ▲9.87％ 東哥遊艇（8478） 208.0 ▲18.5 ▲9.76％ 遠雄來（2712） 22.95 ▲1.95 ▲9.29％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 銘旺科（2429） 64.0 ▼6.9 ▼9.73％ 迎廣（6117） 100.5 ▼8.5 ▼7.8％ 虹光（2380） 3.77 ▼0.22 ▼5.51％ 台揚（2314） 9.82 ▼0.53 ▼5.12％ 星通（3025） 50.9 ▼2.6 ▼4.86％

資料來源：證交所