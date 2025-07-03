能節稅又能打折買　年輕人瘋狂轉向都在推這檔

▲專家表示，對剛起步的年輕族群來說，006208不僅提供低成本、節稅與穩定收益的三重優勢。（圖／ETtoday，資料照）

財經中心／綜合報導

富邦台50 ETF（006208）自6月26日調降經理費與保管費後，除了未來是否可望進一步分割外，由於6月份剛報完綜所稅，網友最熱議的話題，就是小資族選006208在稅負上將會更優於投資0050，此稅制優惠的話題聲量持續升溫。

理財專家指出一個關鍵亮點：006208的配息來源主要為台灣上市櫃企業的現金股利，屬於「54C營利所得」，可列入綜合所得稅申報，並享有8.5%稅額抵減。若投資人所得級距為5%，即可享有3.5%的節稅空間，對於剛出社會或年收尚未進入高稅率區間的小資族來說，是一項不容忽視的稅務優勢。

值得一提的是，專家進一步分析，006208的股息幾乎可全額適用8.5%抵減，相較0050的股息結構更具稅務效率，對小資族來說報酬實質上「更有感」。

而另一項讓網友發現的隱藏版小撇步是——趁006208折價時買進。ETF專家指出，ETF折價反映的是市價被低估，此時買進相對便宜，由於近期006208較常出現折價，相較於同類型的元大台灣50（0050）則較常呈現溢價，尤其是兩檔ETF追蹤同一指數，沒有理由一樣的東西買貴的！這裡的貴不是只是價格高還是低，而是買到有打折的才是真正有便宜！當006208折價時，表示在市場上的交易價格低於其實際資產價值，等同「打折買進市場」，相當於用低價買進台灣50大企業的一籃子股票。

簡單說：0050是「買貴的」，而006208是「打折的」，兩者差很多！

當ETF價格低於淨值，就是折價。用便宜價格買進優質資產，如果之後價格回到合理水準，你不只賺到市場漲幅，還可能多賺一筆價差。若配息不變、價格下跌，殖利率反而更高，等於用更少的錢賺到相同現金流。對重視現金流的投資人更具吸引力。

流動性方面，006208與0050皆屬成交量高的市值型ETF，進出市場都方便。專家建議，除了費用與股息結構之外，「折溢價」更是挑選ETF的關鍵指標。當006208出現折價的同時，就是買進好時機，不僅節省成本、享有稅務優惠，更有機會搭上資本與息收雙成長的順風車。

對剛起步的年輕族群來說，006208不僅提供低成本、節稅與穩定收益的三重優勢，更以「折價入場」創造額外報酬空間，是市值型ETF中兼具長期價值與入手甜點的聰明選擇。