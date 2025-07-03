台積電分紅開獎！他收「史上最大包」領1.8M：M是百萬謝謝

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

不少人都想進「護國神山」台積電（2330）工作，近日台積電年中分紅入帳，就有員工爆料多人「單月灌入百萬元」，「重新定義2M不是2個月，而是2 million（200萬元）」。一名網友就在Dcard表示，雖然早就知道會有一大包年分紅，但當實際拿到手時還是感到相當滿足，整體加總高達180萬元。

原PO在Dcard科技業板發文「台積電開獎史上最大包年分紅」，文中透露今年分紅資訊，「33、6Y、1.8M，M是百萬謝謝。」從中可知原PO職等33，年資6年，分紅領到180萬，「台積電有分4包季分紅和1大包年分紅（去年季分紅加總）。雖然早已知道，但還是很舒服。晚上早點打完報告，來去吃大餐。」

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不少網友留言讚嘆原PO的待遇，「好不容易看懂m等於月份，這次直接等於百萬」、「豬屎哭暈在廁所」、「連續好幾篇文看到都要破防了，讀醫到底要幹嘛」、「後悔沒選電機了。」

還有人驚呼，「這樣破400？」「500以上，32底薪都能破10了」、「33 6y就五百了？我哥34十幾年rd不知道有多少」、「現在要喊年薪500萬大大，從200萬一路漲到現在。」

台積電（2330）員工年中分紅本周入帳，這次分紅行情在2月底財報出爐後就已確定，職級31領250萬元，32就在300萬元以上，不過基層也有人領到百萬元以上分紅，工作壓力瞬間緩解不少。依台積電董事會核准2024年員工業績奬金與酬勞（分紅），總計新台幣1405億9256萬元，年增四成之多，創歷史新高。

其中，員工業績奬金702億9628萬元已於每季季後發放，酬勞（分紅）約新台幣702億9628萬元將於今年7月發放。台積電每年2月、5月、8月與11月分發給員工前一季獲利的分紅；6月股東會另通過前一年度員工分紅案於7月發放一半，不過分紅皆依職等與考績而有不同額度。