第71屆航海節基隆區慶祝大會　表揚優良航商等

▲「基隆區第71屆航海節慶祝大會」籌備單位與貴賓合影。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

「第71屆航海節基隆區慶祝大會」今(3)日上午在基隆長榮桂冠酒店3樓湘宴廳舉行，由籌備會主任委員基隆港務分公司代理總經理宋益進主持，會中表揚優良航商、模範航港從業人員、模範海員、資深從業人員等。

活動邀請基隆市政府、基隆市議會童子瑋議長、關務署基隆關張世棟關務長、航港局北部航務中心林章銘副主任及港航各界等約150餘貴賓參加。

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慶祝大會由台灣港務公司基隆港務分公司、航港局北部航務中心、關務署基隆關、臺灣港務港勤公司、基隆市船務代理公會、基隆市國際輪船公會、基隆市船舶貨物裝卸承攬公會、基隆市報關商業公會、中華海員總工會基隆分會等15個航運界單位代表共同籌辦，大會由台灣港務公司基隆港職場互助教保服務中心學童表演揭開序幕。

▲左上圖基隆港務分公司代理總經理宋益進(右2)頒發優良航商獎；右上圖財政部關務署基隆關關務長張世棟(中)頒發優良航商獎；下圖基隆市船務代理公會理事長鄭梓建(中)頒發模範航港從業人員。(圖／基隆港務分公司）

宋益進代理總經理指出，去年完成基隆港軍港搬遷後，原威海營區將由航港局與基隆市政府合作招商，基隆分公司將把臨港土地打造為兼顧商業與城市景觀相容的亮點、西28A、西33號碼頭正進行改建施工，除提升碼頭作業安全外，更是為未來營運提前做好相關準備。

基隆港兼具客貨發展，過去三年年裝卸量達6,400萬噸、貨櫃裝卸達160萬箱(20呎櫃)；今年1-6月到港郵輪229航次、旅客48.7萬人次，其中外籍旅客高達26.6萬多人次，已打破歷年同期的成績。

同時為兼顧環保及永續，蘇澳港13號碼頭修復工程導入循環經濟，利用混凝土塊與石料回收再利用，展現綠色港口的承諾；台北港南碼頭區於今年4月取得自由貿易港區營運許可，以及交通服務區招商啟動，逐步打造更具韌性與競爭力的港口，成為亞洲高效能航運樞紐之一。

在各單位的攜手合作下，積極推動港埠建設，港口不僅是產業的命脈，更是城市生活的延伸，讓民眾有感港口其實離生活很近，亦與城市發展相容並蓄。

童子瑋議長表示，說到基隆大家所想到的就是港口，無論過去、現在或是未來都是依港而生，我們的城市就是靠這港口一步步走來。基隆正迎接下一階段的改變，除了運輸物流升級外，港市整合、城市再造，都與基隆港的各單位息息相關，基隆港是台灣向世界前進的重要門戶。市議會將與港市並肩合作、招商引資，希望有更多的企業、國營事業投入基隆港市的發展與合作。

鄭凱鴻理事長以航海傳奇的海洋探索精神勉勵航港各界，並指出基隆港為第一個現代化港口，也曾為世界第七大貨櫃港口、承擔全台九成以上的海運客運量、進口最多數的貨物種類為礦產及原物料，兼具散裝、雜貨、化油、貨櫃、旅運多元航運發展，堪稱台灣最均衡發展的綜合性樞紐港。

雖客貨運量持續增長，惟面臨船舶大型化浪潮衝擊，鼓勵大家應守住原本優勢並急起直追，強化港航協作，推動船舶大型化的配套升級，深耕永續航運，與全球航運生態共生共存共榮。

本次慶祝活動結合聯合國永續發展目標—SDGs第14項保育海洋生態、第17項建立多元夥伴關係，與基隆高中美術班合作以廢棄救生圈、三角錐等材料創作，更攜手海大海廢教育基地，以廢棄漁標發揮創意，製作各式各樣藝術品，展示於活動會場，希望透過預防、減量、回收和再利用，大幅減少廢棄物產生，確保海洋永續。

今年獲表揚的優良航商包括興和船務代理、北亞船務代理、昌榮船務代理；台灣快桅基隆分公司、鴻運船務代理、寶昇船務代理、東立物流公司；另表揚模範航港從業人員14位、模範海員4位、50年資深從業人員羲澍實業游祥銘。

活動最後由基隆港合唱團獻唱數首美妙的歌曲，慶祝大會於歡樂歌聲中圓滿結束。