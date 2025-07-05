竹北房價跌回去年初！　在地房仲：築底階段「可進場了」





▲房市冷清，房價鬆動，過去最會漲的新竹竹北現況如何？（圖／永慶提供）

記者項瀚／新竹報導

房市冷清，房價鬆動，過去最會漲的新竹竹北現況如何？在地房仲表示，房價已不再創高，大約修正回去年初水準，但觀察目前剛需買盤漸漸回籠，房價出現築底態勢，建議消費者可以進場了。

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去年919央行祭出第七波選擇性信用管制，房市急凍，房價也出現修正，然而過去幾年房價漲勢最猛、被稱為「瘋城」的新竹，尤其是竹北地區，房市現況如何？房價跌了多少？現在還適合進場嗎？

永慶不動產竹北縣三活立加盟店東蕭嘉豪表示：「919後竹北房市交易量縮，整體待售量提升，房價不再出現新高，但下修相當有限，跌幅大多在5%以內，約莫是跌回去年初的水準。」

不過，蕭嘉豪表示：「剛需買盤呈現觀望，但觀望不會永遠都在觀望，觀察5~6月買氣稍為回溫，目前房價正在築底階段，未來繼續下跌的機率不高，建議消費者現在可以多看、多比較，準備進場，畢竟現在房價已有修正，且待售物件多，選擇也更加多元。」

▲竹北的購屋剛性需求強，主要來自新竹科學園區、台元科技園區的上班族。（圖／永慶提供）

蕭嘉豪指出：「竹北的購屋剛性需求強，主要來自新竹科學園區、台元科技園區的上班族，占比達到7~8成，部分客戶希望買環境新一點、屋齡新一點的物件，就會選擇縣治三期重劃區。」

蕭嘉豪介紹，豆子埔溪以北屬於縣三範圍，開發較晚，因此區內以屋齡5年內的物件為主力，環境新穎，成交單價在50萬元上下，比起高鐵特區親民不少，每坪大約便宜5~10萬元。

蕭嘉豪補充，縣治一期重劃區開發較早，整體屋齡相對舊，平均房價比縣三更低；而縣二則有明星學區加持，包括安興國小、成功國中，房價水準則會比縣三高出一些。

▲蕭嘉豪認為，竹北房價已在築底階段，建議消費者可以進場了。（圖／永慶提供）

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