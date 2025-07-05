關稅議題牽動台股敏感神經　法人：估下周指數22000～23000

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

上周受到美股強勢帶動，台股先是連續上漲，高點一度來到22800點之上，惟短線賣壓出籠，特別是近期強勢漲多的電子股獲利回吐，周K又收十字線，永豐金證券認為，靜待下周關稅等議題變化，並且留意法說與財報訊息，國際股市已經開跑，台股有落後補漲空間，預估指數區間22000～23000點。

上周加權指數小跌32.58點，跌幅0.14%，收在22547.5點，五日均量3593億元，量能不出，顯示投資人謹慎偏多；櫃買指數較弱勢，跌1.27%，收231.61點，台股自六月中以來漲勢不斷，技術指標維持高檔，但是7月中以後美股將進入財報季，大額資金保持觀望，量能始終沒能加溫，財報、法說會將會打破現有格局。

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國際政經環境方面，川普的關稅大戲走到最後一幕，越南態度最軟，因此能第二個與美國達成協議，越南得到大幅降低的20%的關稅與轉口40%的稅率。由於越南的示範，美國將以此對歐盟、日本等形成壓力；另一方面，此前美股一周連續創新高，為今年股市立下新標竿。

儘管短期股市有諸般變數，但是上半年經歷種種考驗，國際股市表現卻意外堅挺，尤其是美股上週屢創新高，足以破除各種看空理由，例如：川普祭出關稅大棒，但是美國經濟穩定、物價也平穩，導致7月FOMC有可能降息，因此應該調整原先預期。 短線觀望變化，逢低布局。

