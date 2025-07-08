台積電買點　達人2步驟抓出

▲陳喬泓的核心持股是台積電，他認為AI走10年多頭，買進台積電長抱2年會有收穫。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台積電股價挑戰前高，許多人期待上車又怕在高點受傷害，算股達人陳喬泓在《錢鏡你家》節目中分享，用「本益成長比」估算台積電的合理股價，他從月薪32K的小美工，琢磨出「成長飆股翻倍投資術」，6年內在股市淘金千萬元，目前AI股占他的持股40％部位，其中核心便是台積電，他認為AI會走10年多頭，買進台積電長抱2年會有收穫。

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「身為電腦白癡的我，發現ChatGPT真好用！很多研究報告丟給它，它就像是小秘書，幫我歸納重點；女兒養魚，魚的肚子凸起來，拍張照、詢問ChatGPT，原來是要準備生小魚了！」47歲的陳喬泓斷言AI會走10年多頭，他的資產部位分為：進攻型、防守型、現金，目前40％的進攻型持股，都放在AI概念股。

尤其台積電多年來一直是陳喬泓的核心持股、占比約2成，「只是因為它樹大招風，市場上所有事情都跟它有關，其實台積電基本面沒有問題，所以長抱2年以上會有收穫。」陳喬泓說，台積電第1季每股純益（EPS）是13.94元，第1季的淨利較去年成長6成，「在台幣沒有升值等干擾之下，它今年賺到60元以上原本沒有問題，但因關稅加上台幣升值影響，我保守估計今年賺56元。」陳喬泓教戰2大步驟，精準抓出上車買點。

1、算出本益成長比

首先，用「本益成長比」公式估算台積電的合理價位，以EPS 56元去回推，可看出本益成長比還是很低。

【公式】

7/7股價1070元計算

股價÷EPS＝本益比

1070÷56＝本益比19.1倍

台積電法說會透露，未來幾年營收年增率達20％

本益比÷預估成長率＝本益成長比PEG

19.1÷20＝本益成長比PEG 0.95

2、評估合理位階

本益成長比落在0.75、1、1.2倍時，估值依序視為：被低估、合理、被高估。

台積電目前本益成長比0.95，小於1，因此股價合理偏低。

台積電的法說會上，董事長魏哲家說AI今年會成長1倍，未來5年AI要成長4成以上，今年美元計價的營收會成長25％，「從魏哲家樂觀的推論來看，未來成長趨勢仍在，而且高階晶片只有台積電可以做，仍具備長期競爭力。」陳喬泓建議空手者遇合理價格以下，可採取分批進場、定時定額加碼的方式慢慢買，「我自己的台積電部位已持有2成以上，我會長抱賺取產業成長紅利。」他說。更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/Wcf7HoOYhgQ

▲「本益成長比」評估合理股價。



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