川普關稅未提台灣！台積電跌10元至1070　台股下跌逾180點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美國政府公告14國對等關稅，但台灣並未在名單上，市場預期8月1日執行大限前台美關稅談判變數仍在，美股4大指數全面下跌，台股今（8日）以22375.65點開出，指數下跌53.07點，跌幅0.24％，隨後跌勢擴大至180點以上，回測22200點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1070元，跌幅0.93％；鴻海（2317）下跌0.5元至160.5元；聯發科（2454）維持平盤至1280元；廣達（2382）下跌1.5元來到275.5元；長榮（2603）上漲0.5元至196元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌422.17點或0.94％，收在44406.36點；標準普爾500指數下跌49.37點或0.79％，收6229.98點；那斯達克指數下跌188.58點或0.92％，收在20412.52點；費城半導體指數下跌105.92點或1.88％，收5541.2點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44406.36 ▼422.17 ▼0.94% S&P500 6229.98 ▼49.37 ▼0.79% NASDAQ 20412.52 ▼188.58 ▼0.92% 費城半導體指數 5541.2 ▼105.92 ▼1.88%

資料來源：證交所