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華航宣布與美國紐約甘迺迪機場策略合作　明年進駐全新第一航廈

▲▼華航總經理陳漢銘（左二）與紐約甘迺迪國際機場新第一航廈（The New Terminal One at JFK）執行長 Jennifer Aument（右二），共同簽署宣布策略合作。。（圖／華航提供）

▲華航總經理陳漢銘（左二）與紐約甘迺迪國際機場新第一航廈執行長 Jennifer Aument（右二），共同簽署宣布策略合作。（圖／華航提供）

記者高兆麟／台北報導

中華航空（2610）正式宣布明年進駐紐約甘迺迪國際機場（JFK）全新打造的第一航廈（The New Terminal One at JFK），美東時間 7 月 7 日總經理陳漢銘親自率隊前往紐約出席合作儀式，攜手當地重要夥伴，帶給旅客嶄新的服務體驗，展現華航對北美市場的高度重視，更是持續拓展紐約航線的重要里程碑。

華航深耕北美市場超過半世紀，桃園 – 紐約航線自 1983 年首航，穩健營運已逾 40 載，是長期布局北美版圖的重要樞紐。紐約甘迺迪國際機場即將啟用的新航廈，結合創新科技及世界級設計，無論在報到、安檢、候機或轉機，都將提供旅客更加輕鬆便捷的服務，同時集結紐約具豐富文化底蘊的多元購物及餐飲空間，讓旅客身處機場，也能沉浸在濃厚的紐約氛圍中。

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同時，新航廈導入多項永續設計，包括全美機場中規模最大的太陽能板系統、全面採用電動地面服務設備（eGSE），以及雨水回收再利用的景觀灌溉系統等設施，展現對環境友善的承諾，更與華航長期推動企業永續發展的理念不謀而合。華航提早佈局宣布進駐，以旅客的角度從心出發，全面優化長途飛行的搭機體驗。

華航看好台美兩地往返及轉機旅運需求，積極強化航網佈局，直飛北美重點六大城市，包含美國紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖及加拿大溫哥華，每周提供超過 40 班次往返美加地區，結合綿密便捷的區域航網，每周提供共計近 500 個航班，服務北美往返東南亞、東北亞的轉機旅客，進一步鞏固華航展翼全球的營運布局及決心。

關鍵字： 華航

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