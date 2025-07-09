川普加徵銅關稅　00763U爆天量漲逾12%戰今年新高

▲美國總統川普揚言針對進口銅加徵50%關稅，街口道瓊銅期ETF大漲逾1成。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普撂話加徵銅關稅，稅率高達50%，掛牌6年半的街口道瓊銅期ETF（00763U）今（9）日一飛沖天，開盤1小時急漲逾11.79%，盤中最高達31.4元，有望挑戰今年3月26日31.86元高點，截至10點左右，成交量爆出1.2萬張歷史天量。

00763U為期貨ETF，標的指數之成分為單一月份美國紐約商品交易所(COMEX)高級銅期貨契約，以指數化操作策略追蹤高級銅期貨價格表現，提供投資人或避險需求者波段操作之交易工具，主要投資標的為202509高級銅期貨契約，口數254口，反映美國銅期貨價格飆歷史新高一起上衝，今年來漲幅約28%。

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美國總統川普揚言針對銅進口加徵50%關稅，美國COMEX銅期貨價格跳漲超過17%，達到歷史新高，《路透社》、《彭博社》報導，美國COMEX銅價期貨價格在紐約當地時間下午1點07分上漲至每磅5.8955美元，創下歷史新高。

儘管川普對進口銅會加徵50%銅關稅，未揭露實施日程，不過美國商務部部長霍華德（Howard Lutnick）在CNBC的採訪中表示，銅關稅可能會在7月底或8月初實施。

今年2月，美國政府宣布對美國銅進口進行所謂的第232條調查，調查的截止日期是11月，但霍華德表示審查已經完成。

