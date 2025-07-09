凱基金前6月EPS 0.29元　新台幣升值放緩凱基人壽單月轉盈稅後淨利24.61億元

揚秦六月營收2.51億元 第二季營收登單季新高

揚秦國際企業（2755）於今（9）日公布6月及第二季自結營收，6月營收2.51億元，年增20.73%，月減4.60%，創單月歷史次高。今年第二季營收7.50億元，較第一季成長9.86%，較去年同期成長21.75%，創單季歷史新高，累計上半年營收14.34億元，年增21.15%，同創歷史新高。

世界先進6月營收44.74億元 受惠晶圓出貨量增加「月成長26%」

晶圓代工大廠世界先進（5347）今（9）日公佈內部自行結算之2025年6月份合併營收約為新台幣44.74億元，較2024年同月新台幣41.06億元增加約8.96%。

MSC因5月有船隻在印度沉遭索賠11億美元還扣船 保賠業者頭痛

貨櫃船運市場龍頭地中海航運(MSC)今年5月在印度有一艘船失火沉沒，印度拘留了該公司後續1艘船舶，並遭索賠11億美元，海軍法庭提出的理由是船舶沉沒後對經濟、環境和漁民生計的影響，除了直接成本外，國家還聲稱失去信心，這將對業務產生長期影響。保賠業者指出，如果索賠誇大，只能努力協調解決。

貿聯-KY搶拿千金股門票 日系外資目標價先喊上1012元

連接線束大廠貿聯-KY（3665）與銅箔基板廠台光電（2383）兩檔「唯二」900元俱樂部個股競逐加入千金股中，日系外資出具最新報告認為，貿聯-KY下半年成長可期，決定將目標價由目前的847元拉至1012元，同時維持「買進」評等。

10檔台股ETF撒幣潮！明後天194億股息入帳 00919平均入帳近萬元

台股本周ETF股利大發送，統計明、後天（7/10和7/11）共有10檔發放高達共計194.21億元現金股利，其中逾6成股息由股東人數逾130萬、群益台灣精選高息（00919）投資人拿走，如果加計元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918）這3檔受益人分食此次發放股息96%的資金。

川普50%關稅受惠股 第一銅跳空漲停

受到美國總統川普將針對銅進口加徵50%關稅影響，美國COMEX銅期貨價格跳漲超過17%，達到歷史新高，銅價大漲，激勵今（9）日第一銅（2009）以跳空漲停價35.4元開出，截至9點半為止，漲停委買仍有3千多張，華新（1605）、大亞（1609）早盤漲幅落在4～5%。

日圓甜到沒邊！現鈔「0.2016」續破紀錄 10萬台幣多換7萬日圓

美國總統川普對等關稅效應橫掃金融市場，台銀日圓現鈔賣出價今（9）日續開甜甜價，上午9點10分、9點16分連掛兩盤「0.2016」又再度改寫史上最甜紀錄，10萬台幣換匯可較4月底多換逾7萬日圓，市場預期日圓現鈔賣出價「0.20」整數關卡岌岌可危，短期內仍有機會攻破。

快訊／4縣市22地淹水警戒 彰化10鄉鎮列一級最嚴重

豪雨持續暴襲中部地區，經濟部水利署今（9）日上午9點針對彰化縣、苗栗縣、台中市與連江縣等4縣市共22地發出淹水警戒，其中彰化縣有10鄉鎮已明顯淹水列入一級，另台中市、苗栗縣也有地區公告一級淹水警戒。

裕民6月營收年減17.29%、月增11.55% 下半年轉好但難優於去年

裕民航運(2609)今(9)日公告6月營收12.65億元，年減17.29%、月增11.55%，累計上半年營收70.51億元，年減11.84%。公司高階指出，去年上半年運價基期很高，下半年可望逐漸拉近，但是從期貨表現來看，下半年業績不容易優於去年，但裕民可以維持一定獲利。

立委批佳冬億元光電設備不堪一擊亂飄 經部急喊「勿信謠言」

國民黨立法委員陳菁徽質疑屏東佳冬離岸太陽光電系統浮台技術試驗計畫審查與補助作業合理性，更指飄流沙灘上的離岸太陽光電設施殘骸碎片是「光電浮台」而不是「光電板」，經濟部能源署今（9）日發出聲明嚴正澄清，本案審查與補助均依「業界能源科技專案計畫」相關規定嚴謹辦理，所有程序均符合法定要求，另漂流的是浮台網格狀腳踏板，呼籲外界不要勿信謠言。