凱基金前6月EPS 0.29元　新台幣升值放緩凱基人壽單月轉盈稅後淨利24.61億元

▲凱基金外觀照。（圖／凱基金提供）
記者巫彩蓮／台北報導
凱基金（2883）今（9）日公布6月份自結稅後獲利為36.13億元，較5月顯著成長，今年前6月累計稅後獲利54.74億元，每股盈餘0.29元；凱基人壽方面，今年以來保單銷售持續增長，今年前6月累計新契約保費較去年同期成長約5成；此外，6月新台幣僅微幅升值，匯率波動影響較小，加上6月份部位股利收入進帳，6月順利轉盈，稅後獲利24.61億元，帶動上半年轉虧為盈，累計前6稅後獲利10.71億元。
凱基金控指出，6月份資本市場延續反彈格局，成交量能同步放大，有益於投資管理和部位評價表現。金控旗下包含壽險、銀行，證券、以及直接投資等業務皆績效良好，對整體獲利提供有力支撐。
凱基銀行6月份稅後獲利6.24億元，主要來自利息與手續費收入等核心收益穩定貢獻，整體存放規模同樣維持成長態勢，推升今年前6月累計稅後獲利33.79億元。凱基證券受惠於台股延續漲勢，交易熱絡，經紀、自營、承銷等業務均交出穩健成績，6月稅後獲利10.03億元，今年前6月累計稅後獲利37.1億元。中華開發資本因投資部位評價上揚，6月份稅後獲利3.45億元，今年前6月累計稅後獲利回升至1.17億元。
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