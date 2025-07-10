比特幣衝破11.2萬美元新高　幣圈嘆：用新台幣計價很可惜

▲比特幣、加密貨幣示意圖。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣、高兆麟／台北報導

受到輝達（NVIDIA）領漲效應加持，比特幣在美國時間周三下午4點左右衝破11.2萬美元新高，向12萬美元邁進，幣圈歡聲雷動之際，有交易所觀察到新台幣計價的投資人在匯損下獲利恐打折扣，老手大呼「很可惜」。

虛擬貨幣交易所HOYA BIT（禾亞）觀察，比特幣報價雖然創高，但「幾家歡樂幾家愁」，在這波新台幣升值下，以新台幣計價持有相關資產的人無法享有創新高的優勢，僅美元計價投資人才能領略這波創天價的喜悅。

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根據 Coin Metrics 數據，比特幣價格最後上漲1.9%，交易價格為110,947.49美元。在美東時間下午4點前不久，達到112,052.24美元的高點，超越5月22日創下的111,999美元紀錄。

幣圈觀察，比特幣今年以來漲幅超過19%，但新台幣升值幅度超過12%，若以新台幣計價，帳上表現會有落差。

《CNBC》報導，儘管有數十億美元流入比特幣交易所交易基金（ETF），比特幣過去幾週仍在狹窄區間內交易。在第二季中，上市公司購買比特幣的數量超過了ETF的資金流入。不過，比特幣在過去一個月內僅上漲了2%。

業內觀察，輝達在過去24小時內成為首家市值短暫觸及4兆美元的公司。在同一交易時段內，投資者似乎無視川普總統最新的關稅進展。以科技股為主的納斯達克綜合指數創下收盤新高。投資者預期比特幣將在下半年創下新高，因為企業財務部門加快購買比特幣的步伐，國會也越來越接近通過加密貨幣立法。