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航港局辦理2025海運安全季　展開搭乘客船安全須知宣導活動

記者張佩芬／台北報導

為提升航運業者與民眾航行安全意識，航港局以客船、遊艇、浮具三大主題為主軸，於7月1日正式啟動「2025年海運安全季宣導活動」。首月活動以客船為主軸，提醒民眾搭乘客船務必要注意6大安全事項，多一分準備，少一分風險，希望民眾都能「開船搭船多注意，快樂平安出航去」。

航港局表示，暑假期間為民眾搭乘客船出遊旺季，為加強民眾及業者安全意識，並配合航安政策新制，航港局整理出搭乘客船務必要注意之6大安全事項，首先是為建構安全乘船環境及利於海事災害防救，航港局已修正客船管理規則第37之1條，增訂搭船實名制規範，將於114年8月4日正式實施，乘客必須於登船時出示身分證明文件供船方查驗。

▲海運安全季宣傳海報。（圖／航港局提供）

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▲海運安全季宣傳海報。（圖／航港局提供）

其次，登船前需經過行李安檢，禁止乘客攜帶「船舶法」第34之1條公告之危險物品登船(包含爆炸/易燃/高揮發性..等10項危險物品)，避免安全隱患。第3項是登離船時需注意客船與碼頭間隙或高差，避免踩空導致意外。

第4項是登船後應注意救生衣擺放位置，並熟知正確穿戴方式，確保緊急狀況能及時應變。第5項是避免於船艏、艉等搖晃較大的危險區域逗留，乘客應於艙內坐好，以保障自身安全。第6項是行李應按船方指定位置擺放，避免阻礙逃生動線。以上注意事項有助於乘客避免有風險之行為、採取正確之安全行動，確保整體遊程平安順利。

航港局表示，2025年海運安全季宣導活動已製作一系列海報、摺頁、懶人包與短影音等，透過各大交通場站、媒體及公私部門等管道推播，藉由簡明清楚的資訊傳達，讓民眾於旅途或日常生活中都能輕鬆接收最新且正確的航安資訊。藉由本次活動傳達核心理念「開船搭船多注意，快樂平安出航去」，提升民眾搭乘客船航行安全意識。

2025年海運安全季宣導短影音-客船篇 https://youtu.be/3cBNQDyX1yU

關鍵字： 航港局海運安全季搭乘客船安全須知宣導活動

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