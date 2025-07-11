陽明董座看關稅　認審慎樂觀「看好第三季傳統旺季」

▲貨櫃三雄出席航海節。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

陽明海運（2609）董事長蔡豐明今日出席第71屆航海節，針對川普關稅議題，他表示，這個部分台灣還沒有放榜，目前觀察現在的貨量並沒有明顯的減少，現在是傳統的旺季，也就是第三季的部分，目前也是比較看好第三季的部分。

蔡豐明也表示，當然台灣出口的部分當然也受到關稅，以及台幣升值的一些影響，那當然整體來看還是審慎樂觀，看未來川普在確認關稅百分比之後，也希望第三季的貨量還是可以如期出現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於地緣政治部分，蔡豐明說，除了紅海還有這個以伊戰爭，還有俄烏戰爭，這幾個地緣政治的一些影響，目前看起來是還沒有完全解決，那紅海目前聯盟還是採用繞行的方式，那所以短期之內不會直接行駛紅海，那在就供需的需求上來看的話，認為部分的航線受到地緣政治的影響供需部分，還是認為看好供給面相對沒有那麼的足夠的情況之下，某一些航線可以看到它的市場性還是還可以，尤其是歐線南美還有澳洲線，大概都是近期看到這個表現不錯的航線。

蔡豐明指出，通常第四季就是歐美的聖誕節，也是採購的旺季，現在可以看到像越南現在是確定20%、日韓是25%，泰國大概是35%，那像這一些東南亞部分國家，那他目前關稅比較確定的部分，那可以預期還是有一些這個第三季是傳統出貨的部分，那當然美國受到這個關稅政策的影響，當地民眾購買，以及這個進口商多少可能會受到一些影響，那貨量的部分也會密切的再注意，看看這個影響的程度是如何。