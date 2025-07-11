街口支付風暴擴大　東森購物、PChome 24h購物、momo停用支付功能

▲「街口支付」母公司街口金融科技公司，爆出36億元股權糾紛。（圖／資料照）

記者洪菱鞠／台北報導

國內電子支付龍頭「街口支付」母公司街口金融科技公司爆出36億元股權糾紛，引發各界高度關注，雖然街口支付強調用戶服務與店家合作都維持正常運作，全國電子卻是率先宣布自今（11）日起暫停使用街口支付，東森購物、PChome 24h購物、momo購物網等電商平台也陸續跟進，蝦皮購物、博客來則是正常使用。

街口支付擁有超過681萬用戶，母公司卻因36億元股權交易糾紛陷入風暴，被台北地院查封，儘管街口支付在官方臉書聲明強調，所有業務及財務流程皆依照法規與公司管控機制執行，與母公司面臨的民事程序無關，並表示用戶服務與店家合作都「穩定如常」，部分通路仍選擇暫停合作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲PChome 24h購物暫時關閉 「街口支付」服務。（圖／PChome 24h購物提供）

目前三大電商平台東森購物、PChome 24h購物、momo購物網皆已暫時關閉街口支付付款功能。其中，東森購物提到，「因應交易安全考量，東森購物自2025年7月11日起暫停街口支付功能，作為即時風險控管措施，以保護消費者與合作夥伴權益；目前東森購物仍提供信用卡、Apple Pay、LINE Pay、ATM轉帳、貨到付款、超商取貨等多元付款方式，服務正常，消費者可安心選購。訂單結帳與出貨流程照常進行，公司也將持續關注市場動態，確保平台交易穩定安全。」

momo亦指出，為確保消費者交易安全及合作廠商權益，於2025年7月11日起暫停街口支付付款功能。此項調整為即時風險控管措施，旨在降低不確定因素對平台交易與用戶的影響。平台仍提供信用卡、貨到付款等多元支付方式，用戶可持續安心選購商品，合作供應商之訂單結帳與出貨流程亦維持正常運作，同時將持續關注事件發展，並視實際情況彈性調整。

蝦皮則回應，並未接獲主管機關或第三方金流夥伴針對此事件的相關通知，平台支付機制運作一切正常，將持續密切關注後續情況，有任何資訊更新，皆會第一時間向用戶說明，並致力維護用戶權益與平台交易穩定。平台提供多元付款選項，街口支付僅為其中之一，並非全站賣家皆開放使用，目前適用街口支付之賣家，可透過平台後台工具進行付款方式管理，平台亦持續關注整體支付環境穩定性，保障賣家權益。

博客來目前仍提供街口支付服務，表示已密切關注相關狀況，始終以守護每位用戶的交易安全與權益為首要考量，如未來有任何調整，會在第一時間主動通知，並提供多元便利的付款方式，持續安心選購，購物體驗不受影響。

街口支付自2015年成立以來，積極布局行動支付市場，根據公司網頁載明已與30萬間通路合作，涵蓋便利商店、超市、餐廳、百貨公司、藥妝店等，廣泛滲透日常生活，而這起股權糾紛雖屬母公司層級的民事爭議，但衝擊已外溢至子公司支付業務，是否進一步影響其他通路或消費者信心，仍有待觀察。