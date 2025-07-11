ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

街口支付風暴擴大　東森購物、PChome 24h購物、momo停用支付功能

街口支付（圖／資料照）

▲「街口支付」母公司街口金融科技公司，爆出36億元股權糾紛。（圖／資料照）

記者洪菱鞠／台北報導

國內電子支付龍頭「街口支付」母公司街口金融科技公司爆出36億元股權糾紛，引發各界高度關注，雖然街口支付強調用戶服務與店家合作都維持正常運作，全國電子卻是率先宣布自今（11）日起暫停使用街口支付，東森購物、PChome 24h購物、momo購物網等電商平台也陸續跟進，蝦皮購物、博客來則是正常使用。

街口支付擁有超過681萬用戶，母公司卻因36億元股權交易糾紛陷入風暴，被台北地院查封，儘管街口支付在官方臉書聲明強調，所有業務及財務流程皆依照法規與公司管控機制執行，與母公司面臨的民事程序無關，並表示用戶服務與店家合作都「穩定如常」，部分通路仍選擇暫停合作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

PChome 24h購物暫停使用街口支付（圖／PChome 24h購物提供）

▲PChome 24h購物暫時關閉 「街口支付」服務。（圖／PChome 24h購物提供）

目前三大電商平台東森購物、PChome 24h購物、momo購物網皆已暫時關閉街口支付付款功能。其中，東森購物提到，「因應交易安全考量，東森購物自2025年7月11日起暫停街口支付功能，作為即時風險控管措施，以保護消費者與合作夥伴權益；目前東森購物仍提供信用卡、Apple Pay、LINE Pay、ATM轉帳、貨到付款、超商取貨等多元付款方式，服務正常，消費者可安心選購。訂單結帳與出貨流程照常進行，公司也將持續關注市場動態，確保平台交易穩定安全。」

momo亦指出，為確保消費者交易安全及合作廠商權益，於2025年7月11日起暫停街口支付付款功能。此項調整為即時風險控管措施，旨在降低不確定因素對平台交易與用戶的影響。平台仍提供信用卡、貨到付款等多元支付方式，用戶可持續安心選購商品，合作供應商之訂單結帳與出貨流程亦維持正常運作，同時將持續關注事件發展，並視實際情況彈性調整。

蝦皮則回應，並未接獲主管機關或第三方金流夥伴針對此事件的相關通知，平台支付機制運作一切正常，將持續密切關注後續情況，有任何資訊更新，皆會第一時間向用戶說明，並致力維護用戶權益與平台交易穩定。平台提供多元付款選項，街口支付僅為其中之一，並非全站賣家皆開放使用，目前適用街口支付之賣家，可透過平台後台工具進行付款方式管理，平台亦持續關注整體支付環境穩定性，保障賣家權益。

博客來目前仍提供街口支付服務，表示已密切關注相關狀況，始終以守護每位用戶的交易安全與權益為首要考量，如未來有任何調整，會在第一時間主動通知，並提供多元便利的付款方式，持續安心選購，購物體驗不受影響。

街口支付自2015年成立以來，積極布局行動支付市場，根據公司網頁載明已與30萬間通路合作，涵蓋便利商店、超市、餐廳、百貨公司、藥妝店等，廣泛滲透日常生活，而這起股權糾紛雖屬母公司層級的民事爭議，但衝擊已外溢至子公司支付業務，是否進一步影響其他通路或消費者信心，仍有待觀察。

關鍵字： 電子支付街口支付電商PChome 24h購物momo蝦皮博客來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【急流救援訓練】消防員跳進「死亡迴旋洗衣機」日後救援做訓練！！

推薦閱讀

251萬人被錢香醒！9檔ETF今入帳　00919最有感

251萬人被錢香醒！9檔ETF今入帳　00919最有感

今(11)日將有9檔台股ETF配息入帳，預計共發放194.1億元現金股利，估251萬人一早被錢香醒，其中包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918）等基金規模皆在800億元之上，又以00919受益人逾130萬、平均可拿到9889元最多。

2025-07-11 06:00
新新併終章！新光金下市最後交易日爆近20萬大量　外資大玩套利

新新併終章！新光金下市最後交易日爆近20萬大量　外資大玩套利

擁有23年歷史、37萬股東的新光金（2888）將與台新金（2887）合併，14日下市走入歷史，今（11）日為下市前最後交易日，交易2小時爆近 20萬張大量，市場直言，近期包括外資、市場主力進行套利交易，包括新光金、台新金（2887）本周天天見大量。

2025-07-11 10:55
SCFI下跌1.71%　美西線跌破成本價、歐洲線漲價延月底

SCFI下跌1.71%　美西線跌破成本價、歐洲線漲價延月底

今(11)日上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌30.20點，跌幅1.71%，指數來到1733.29點；由於目前現貨市場美西線每大箱(40呎櫃)運價僅剩1700美元，已是成本價，目前運價暫時穩住，歐洲線本月15日船公司原要推每大櫃調漲1000到3000美元，但因有領導型船公司宣布漲價延月底，估計月中是漲不成了。

2025-07-11 15:30
遭母公司查封波及！　全國電子開第一槍宣布暫停使用街口支付

遭母公司查封波及！　全國電子開第一槍宣布暫停使用街口支付

由於母公司街口金融科技公司爆出36億元股權糾紛已引爆子公司、國內電子支付龍頭「街口支付」危機，全國電子開出第一槍宣布從今（11）日起暫停使用街口支付，是否引起其他特店跟進，尚需觀察。

2025-07-11 14:00
街口支付董、總親上火線信心喊話　釋疑5大外界關鍵問題

街口支付董、總親上火線信心喊話　釋疑5大外界關鍵問題

對於近期母公司街口金融科技涉及民事訴訟之消息，街口支付今（11）下午召開記者會，由街口支付董事長梅驊與總經理范庭甄親上火線解釋，強調街口支付擁有完整的資金信託保障與獨立營運機制，與母公司之民事訴訟無關，財務與用戶權益均不受任何影響。

2025-07-11 14:46
匯損陰霾暫化解！14家金控H1獲利2192億年減36%　一表看各家

匯損陰霾暫化解！14家金控H1獲利2192億年減36%　一表看各家

因應4月以來新台幣升值潮，金管會祭出3項「暫行措施」，加上股息收入進帳挹注，14家金控6月稅後獲利總和達638億元，上半年稅後獲利跨越2千億元，為2192億元，年減率36%，富邦金（2881）上半年稅後淨利513.4億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.49元，仍居金控獲利王，而國泰金（2882）、中信金（2891）都超過300億元，分居金控獲利第2、3名。

2025-07-11 11:58
台灣6月出口爆衝！謝金河曝「有憂也有喜」 列4大觀察重點

台灣6月出口爆衝！謝金河曝「有憂也有喜」 列4大觀察重點

台灣6月出口飆533.2億美元，創單月，單季和上半年新高紀錄，財信傳媒董事長謝金河以「出口的半年報，告訴大家很多事」為題在臉書發文指出，從出口成績單來看，台灣有憂也有喜，點名緯創、緯穎、廣達與華碩等台灣的ICT產業成為大贏家，但塑膠，橡膠，金屬，機械，化學等傳統產業成「慘業」。

2025-07-11 11:18
太陽能板遭颱風破壞傳滲毒污染養殖魚　能源署急澄清

太陽能板遭颱風破壞傳滲毒污染養殖魚　能源署急澄清

颱風丹娜絲重創中南部沿海地區，連旭東公司執行的「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案」也未能倖免，設置於屏東外海的太陽能板浮台遭強風吹毀，部分殘骸順著洋流漂抵佳冬、枋寮等地沙灘，影響當地生態，引發外界關注。屏東縣政府昨（9）日表示，已要求旭東公司於48小時內完成清除作業，否則將依法開罰，並暫停其使用該海域權限為期三個月。針對外界關心的環境與養殖漁業安全，能源署也做出正式回應。

2025-07-11 10:27
台積電「最年輕副總」資材主管李文如請辭　由副營運長侯永清接手

台積電「最年輕副總」資材主管李文如請辭　由副營運長侯永清接手

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（11）日證實，資材管理副總經理李文如因個人因素請辭，將於2025年7月13日正式離職，相關職務將由資深副總經理暨副共同營運長侯永清兼任，確保資材管理與供應鏈運作無縫接軌。

2025-07-11 17:26
街口支付爆停用潮！金管會發聲用戶資金受保護　「100%交付信託」

街口支付爆停用潮！金管會發聲用戶資金受保護　「100%交付信託」

街口支付母公司街口金科與泰山（1218）爆發民事交易訴訟，事情波及子公司街口支付，全國電子、PChome、MOMO等業者發出停用通知。金管會今（11）日表示，街口支付昨（10）日已通報重大偶發事件，最晚7月21日前提書面報告，街口支付收取的用戶資金依規定需100%交付信託銀行保管，信託專戶資金不受影響。

2025-07-11 17:20

讀者迴響

熱門新聞

母公司街口金融被查封！街口支付緊急發聲明

遭母公司查封波及！　全國電子開第一槍宣布暫停使用街口支付

街口支付董、總親上火線信心喊話　釋疑5大外界關鍵問題

畫面曝光！街口支付股權交易無效　法院前往街口金科執行查封

街口支付風暴擴大　三大電商停用支付功能

王品44歲營運長李威進退休　7／31生效

251萬人被錢香醒！9檔ETF今入帳　00919最有感

高息ETF爆「超配」遭金管會揪出　00918下次配息添變數

新光金掛牌23年今走入歷史！爆112萬大量　刷史上第3

5月平均薪資6萬1902元　PTT狂酸「是我拉低平均」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366