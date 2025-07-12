印尼攜手輝達、Cisco及IOH　邁向主權AI目標

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

在印尼政府的支持下，NVIDIA、Cisco與IOH領導者共同揭幕全新的AI卓越中心，致力於推動在地AI研究、培育本土人才，並透過NVIDIA Inception新創計畫加速創新發展，作為全球最大的新興市場之一，印尼正積極邁向「2045黃金願景」，透過數位科技的應用，串聯政府、企業、新創與高等教育機構，全面提升各產業的生產力、效率與創新能力。

建設國家的人工智慧（AI）基礎設施為這項計畫的關鍵。因此，印尼電信領導業者 Indosat Ooredoo Hutchison（IOH）與 Cisco 和 NVIDIA 合作，一同支持設立印尼的 AI 卓越中心（Center of Excellence，CoE）。該中心由印尼通訊與數位事務部（Komdigi）主導，目標推動安全技術發展、培育本地人才，並透過與新創公司的合作持續推動創新。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Indosat Ooredoo Hutchison 總裁兼執行長 Vikram Sinha、Cisco 董事長兼執行長 Chuck Robbins，以及 NVIDIA 電信業務資深副總裁 Ronnie Vasishta，在 Indonesia AI Day的一場爐邊對談中，詳細說明了此卓越中心的目標與發展潛力。Indonesia AI Day活動主要聚焦於AI如何推動國家數位自主與經濟成長。

作為卓越中心的一部分，全新的 NVIDIA AI 技術中心將提供研究支援，為符合資格的新創企業提供 NVIDIA Inception 計畫的各項資源，以及透過 NVIDIA 深度學習機構提供培訓與認證，提升當地人才技能。

Indosat Ooredoo Hutchison 總裁兼執行長 Vikram Sinha表示：「在全球夥伴的支持下，我們正在加速印尼的經濟成長之路，確保印尼人不只是 AI 的使用者，更是AI的創造者與創新者。」

Cisco 董事長兼執行長 Chuck Robbins表示：「AI 時代需要根本性的架構轉型與為具備數位技能的勞動力，才能蓬勃發展。Cisco和Indosat、Komdigi與NVIDIA 合作，將安全的驅動AI卓越中心，推動創新與人才培育，加速印尼的成長。」

NVIDIA 電信業務資深副總裁 Ronnie Vasishta表示：「讓 AI更民主化比以往更為重要。透過全新的 NVIDIA AI 技術中心，我們正協助印尼建立一個永續的 AI 生態系，可作為其他國家發展 AI 創新與經濟成長的典範。」

印尼的 AI 卓越中心將包含一座 AI 工廠，配置完整的 NVIDIA AI 全堆疊基礎設施。這其中包括 NVIDIA Blackwell GPU、NVIDIA 雲端合作夥伴參考架構，以及NVIDIA AI Enterprise 軟體，並搭配由 Cisco 驅動的智慧安全系統。

Cisco將提供Sovereign Security Operations Center Cloud Platform，為 AI 工廠提供結合 AI 驅動的威脅偵測、本地化資料控制與受管安全服務。

目前已有 28 家獨立軟體廠商與新創公司，正利用 IOH 的 NVIDIA 驅動 AI 基礎設施開發尖端技術，應用於高等教育與研究、糧食安全、官僚改革、智慧城市與智慧交通、以及醫療保健等領域，以加快並簡化工作流程。憑藉其涵蓋全國的服務，Indosat利用大型語言模型（LLM）驅動的應用程式，能夠觸及數億名印尼語使用者。

例如印尼政府正在與 Hippocratic AI 共同開發出一套 AI代理 系統，能利用 Indosat 所推出的 Sahabat-AI 印尼語 LLM 系列，提供預防性健康關懷功能，例如幫助 50 歲以上的女性訂閱者安排乳房攝影檢查。這能幫助預防或對抗乳癌及其他健康問題。

此外，Sahabat-AI 也支援 Indosat 的 AI 聊天機器人，能以印尼語回答各項民眾與居民的查詢。使用者可以詢問國民身分證的更新流程，或是稅率、繳稅程序、扣除項目等相關問題。由政府主導的論壇也正研擬符合印尼價值觀的可信任 AI 框架，推動AI及相關政策的安全與負責任發展。

展望未來，Indosat 與 NVIDIA 計畫部署 AI-RAN 技術，以透過無線網路上的AI觸及更多群體。