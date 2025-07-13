台灣首度參與納斯達克里程碑動力峰會　我代表團與全球業者共築未來

▲在芝加哥舉行的納斯達克創業中心「里程碑動力峰會」，來自亞洲的創業家首次亮相，引發國際創業圈高度關注。（圖／AIH提供）

記者張佩芬／台北報導

美國時間7月11日在芝加哥舉行的「納斯達克創業中心（Nasdaq Entrepreneurial Center）」十週年「里程碑動力峰會（Milestone Momentum Summit）」中，來自亞洲的20家企業，其中有9家企業來自台灣，本次峰會首度獲邀參與，成為本屆峰會的一大亮點。由納斯達克「亞洲創新中心(Asia Innovation Hub 簡稱 AIH)」率領的亞洲代表團，與來自全球的百位創業者、導師及產業夥伴共聚一堂，展現亞洲在全球創業版圖中的雄心與實力，引發國際創業圈高度關注。

此次峰會以「創業十年‧全球影響力(Celebrating a Decade of Entrepreneurial Impact)」的見證為主軸，回顧創業中心十年來的成果，並聚焦於公平創業、生態系統擴展、科技與社會創新，以及跨境合作等五大主題，包括：

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公平創業未來：關注女性、少數族群、亞裔及新興市場創業者的崛起與資源整合。

社群與導師的全球影響力擴展：強調創業社群與導師制度對創業成長的重要性。

科技與使命驅動的韌性：探索創業者在AI、氣候科技、食品科技與健康領域的創新與挑戰。

未來十年跨境合作藍圖：強調美國與亞洲、非洲及拉丁美洲創業者的協作前景。

亞洲代表團由納斯達克亞洲創新中心主席陳孝昌博士與執行長李志傑博士共同率領，首次參與納斯達克創業中心的全球活動，象徵亞太創業勢力正式與國際舞台接軌。

在峰會期間，亞洲代表團與來自美國矽谷、歐洲與中東等地的創業團隊進行深度交流。團員來自AI新創、永續食物系統、循環經濟等不同領域，積極尋求跨國合作與資源媒合。

▲台智研執行長呂承哲(右三)、大拙匠人創辦人林志松(下排右四)參與本次計畫。(圖／納斯達克創業中心網站）

亞洲創新中心團隊與納斯達克創業中心資深副總裁Nicola Corzi亦進行雙邊會談，雙方達成高度共識，將深化戰略夥伴關係，預計於2025年底前擴大合作範疇，推動更多區域性加速計畫。雙方也有意於明年將峰會移師亞洲舉辦，持續拓展全球影響力。

「這不僅是一場回顧與慶祝，更是一個新的起點。」陳孝昌博士表示，「亞洲擁有龐大的人才與創新動能，而納斯達克創業中心則提供全球級的創業資源。我們的合作，是亞洲創業者走向世界的重要一步。」

自2024年起，亞洲創新中心與納斯達克創業中心共同推出「納斯達克加速計畫（Accelerate to Nasdaq）」及「創業里程碑計畫(Milestone Program)」，將雙語教學、國際導師資源與實戰訓練導入亞洲地區，協助創業者突破資源與市場的障礙。未來，雙方將攜手打造亞洲與北美之間的創業高速通道，並共同塑造下一個創業黃金十年。

在全球創新逐步邁入深水區的當下，本次芝加哥峰會不僅強化亞洲與全球的連結，也奠定亞洲創新實力邁向國際的嶄新里程碑。

亞洲創新中心(AIH)是台灣新東向產學研聯盟協進會(Taiwan Eastbound Alliance of Launching America, 簡稱TeaLA，新東向)於去年8月27日與美國納斯達克創業中心(The Nasdaq Entrepreneurial Center)簽署合作協議書，崇越集團副董事長賴杉桂、Nasdaq全球品牌大使陳淑敏、新東向協會理事李奇嶽博士一起見證，由新東向執行長陳孝昌博士與Nasdaq創業中心執行長Nicola代表完成簽署，雙方合作成立亞洲創新中心。

AIH並攜手國立台灣大學管理學院的教育資源，共同促進亞洲創新和創業發展，加速與國際資本市場對接的機會，並提供教育、輔導與資本的資源。該中心是納斯達克第一個針對亞洲市場成立的相關機構，協助台灣新創產業前進美國資本市場。