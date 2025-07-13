ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台灣首度參與納斯達克里程碑動力峰會　我代表團與全球業者共築未來

▲在芝加哥舉行的納斯達克創業中心「里程碑動力峰會」，來自亞洲的創業家首次亮相，引發國際創業圈高度關注。（圖／AIH提供）

▲在芝加哥舉行的納斯達克創業中心「里程碑動力峰會」，來自亞洲的創業家首次亮相，引發國際創業圈高度關注。（圖／AIH提供）

記者張佩芬／台北報導

美國時間7月11日在芝加哥舉行的「納斯達克創業中心（Nasdaq Entrepreneurial Center）」十週年「里程碑動力峰會（Milestone Momentum Summit）」中，來自亞洲的20家企業，其中有9家企業來自台灣，本次峰會首度獲邀參與，成為本屆峰會的一大亮點。由納斯達克「亞洲創新中心(Asia Innovation Hub 簡稱 AIH)」率領的亞洲代表團，與來自全球的百位創業者、導師及產業夥伴共聚一堂，展現亞洲在全球創業版圖中的雄心與實力，引發國際創業圈高度關注。

此次峰會以「創業十年‧全球影響力(Celebrating a Decade of Entrepreneurial Impact)」的見證為主軸，回顧創業中心十年來的成果，並聚焦於公平創業、生態系統擴展、科技與社會創新，以及跨境合作等五大主題，包括：

[廣告]請繼續往下閱讀...

公平創業未來：關注女性、少數族群、亞裔及新興市場創業者的崛起與資源整合。

社群與導師的全球影響力擴展：強調創業社群與導師制度對創業成長的重要性。

科技與使命驅動的韌性：探索創業者在AI、氣候科技、食品科技與健康領域的創新與挑戰。

未來十年跨境合作藍圖：強調美國與亞洲、非洲及拉丁美洲創業者的協作前景。

亞洲代表團由納斯達克亞洲創新中心主席陳孝昌博士與執行長李志傑博士共同率領，首次參與納斯達克創業中心的全球活動，象徵亞太創業勢力正式與國際舞台接軌。

在峰會期間，亞洲代表團與來自美國矽谷、歐洲與中東等地的創業團隊進行深度交流。團員來自AI新創、永續食物系統、循環經濟等不同領域，積極尋求跨國合作與資源媒合。

▲台智研執行長呂承哲(右三)、大拙匠人創辦人林志松(下排右四)參與本次計畫。(圖／納斯達克創業中心網站）

▲台智研執行長呂承哲(右三)、大拙匠人創辦人林志松(下排右四)參與本次計畫。(圖／納斯達克創業中心網站）

亞洲創新中心團隊與納斯達克創業中心資深副總裁Nicola Corzi亦進行雙邊會談，雙方達成高度共識，將深化戰略夥伴關係，預計於2025年底前擴大合作範疇，推動更多區域性加速計畫。雙方也有意於明年將峰會移師亞洲舉辦，持續拓展全球影響力。

「這不僅是一場回顧與慶祝，更是一個新的起點。」陳孝昌博士表示，「亞洲擁有龐大的人才與創新動能，而納斯達克創業中心則提供全球級的創業資源。我們的合作，是亞洲創業者走向世界的重要一步。」

自2024年起，亞洲創新中心與納斯達克創業中心共同推出「納斯達克加速計畫（Accelerate to Nasdaq）」及「創業里程碑計畫(Milestone Program)」，將雙語教學、國際導師資源與實戰訓練導入亞洲地區，協助創業者突破資源與市場的障礙。未來，雙方將攜手打造亞洲與北美之間的創業高速通道，並共同塑造下一個創業黃金十年。

在全球創新逐步邁入深水區的當下，本次芝加哥峰會不僅強化亞洲與全球的連結，也奠定亞洲創新實力邁向國際的嶄新里程碑。

亞洲創新中心(AIH)是台灣新東向產學研聯盟協進會(Taiwan Eastbound Alliance of Launching America, 簡稱TeaLA，新東向)於去年8月27日與美國納斯達克創業中心(The Nasdaq Entrepreneurial Center)簽署合作協議書，崇越集團副董事長賴杉桂、Nasdaq全球品牌大使陳淑敏、新東向協會理事李奇嶽博士一起見證，由新東向執行長陳孝昌博士與Nasdaq創業中心執行長Nicola代表完成簽署，雙方合作成立亞洲創新中心。

AIH並攜手國立台灣大學管理學院的教育資源，共同促進亞洲創新和創業發展，加速與國際資本市場對接的機會，並提供教育、輔導與資本的資源。該中心是納斯達克第一個針對亞洲市場成立的相關機構，協助台灣新創產業前進美國資本市場。

關鍵字： 納斯達克里程碑動力峰會我代表團全球業者共築未來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

GD要PK每場尖叫聲！　「看你們多愛我」

推薦閱讀

獨／中信銀73萬數位存戶注意　7／28起ATM日額縮至1萬元

獨／中信銀73萬數位存戶注意　7／28起ATM日額縮至1萬元

73萬中信銀第3類數位帳戶存款人注意！為了強化數位存款帳戶風險管控，中信銀宣告調整第三類數位存款帳戶金融卡每日提款限額，由現行12萬元大幅縮至1萬元，7月28日起正式生效。

2025-07-13 10:19
CNN爆台灣遠洋漁船涉虐外籍移工　「手指斷不能返航」

CNN爆台灣遠洋漁船涉虐外籍移工　「手指斷不能返航」

台灣外籍移工在遠洋船隻上的勞權問題再度受到國際重視。美國有線電視新聞網（CNN）今（13）日報導，多名移工痛訴台灣遠洋漁船不人道待遇，有38歲印尼移工湯科達（Silwanus Tangkotta，音譯）指控去年工作時手掌重傷，船長卻以捕撈量不足為由拒絕返航，他只能靠指甲剪與牙籤自行剔除外露骨頭，忍痛強撐1個多月才終於返回台灣就醫。

2025-07-13 14:12
加油等等！明起汽油降0.2元　柴油不調整

加油等等！明起汽油降0.2元　柴油不調整

台灣中油公司自明（14）日凌晨零時起汽油調降0.2元、柴油價格不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升25.6元。

2025-07-13 12:01
全美零售聯合會估下半年進口櫃量僅7月增2.1%　之後雙位數負成長

全美零售聯合會估下半年進口櫃量僅7月增2.1%　之後雙位數負成長

根據日本國際貨運代理協會(JIFFA)的報告指出，5月份美國貨櫃進口量年減6.4%，主要港口的貨櫃輸送量約為195萬箱(20呎櫃)；全美零售聯合會(NRF)則是估6月進口櫃量年減3.7%、7月年增2.1%，8-11月都是雙位數負成長，11月年減幅見2字頭，估高達21.3%。

2025-07-13 07:00
台灣對等關稅將出爐　法人估指數區間22000～23000點

台灣對等關稅將出爐　法人估指數區間22000～23000點

上周美國總統川普連發關稅訊息，市場卻不再受其影響，台股開低走高，穩中透堅，步步為營，永豐投顧認為，靜待台灣、歐盟關稅揭曉，倘若股價出現波動，則是進場機會，選股範圍收窄到唯有AI概念，但各家公司業績或有起伏，建議在AI題材上廣泛布局，預估指數區間22000～23000點。

2025-07-13 06:05
特斯拉船暫停生產Optimus　技術瓶頸可能引領人型機器人產業轉型

特斯拉船暫停生產Optimus　技術瓶頸可能引領人型機器人產業轉型

近期中國供應鏈傳出Tesla將暫停生產人型機器人Optimus的消息，根據TrendForce分析，Tesla目前主要面臨產品續航不足和軟硬整合的挑戰，即便能藉由AI優化運動規劃與能耗以改進續航問題，若關節馬達、傳動裝置等硬體架構效率偏低，仍無法突破瓶頸。此外，此次傳出承載力不足的靈巧手橫跨精密機械、微型致動，以及AI控制的複雜整合，更涉及人類行為模擬，需要更長時間的研發迭代。

2025-07-13 06:00
台電未獲得千億撥補　經濟部5大說明電價議題

台電未獲得千億撥補　經濟部5大說明電價議題

立法院三讀通過的特別條例，但台電未獲得千億撥補，經濟部能源署今（12）日針對近期電價議題提出5大說明指出，台電因配合政府凍漲電價政策財務已造成沉重壓力，且立院多次刪除對台電撥補預算，使得國家難以善盡對台電凍漲成本的基本承擔，更延宕加強電網韌性時程。

2025-07-12 16:53
關稅談判籌碼？　路透：台灣中油有意收購美國頁岩氣資產

關稅談判籌碼？　路透：台灣中油有意收購美國頁岩氣資產

根據《路透社》報導，三位知情人士透露，台灣中油集團正在就收購美國頁岩氣生產資產進行初步討論，除可確保台灣經濟所需的天然氣供應，對於把關稅政策與擴大進口美國能源互相掛鉤的川普政府，此舉也能讓台灣獲得更多政治籌碼。

2025-07-12 12:40
00919大換股、高配息！　專家：背後潛藏2隱憂

00919大換股、高配息！　專家：背後潛藏2隱憂

群益台灣精選高息（00919）上（6）月進行換股大調整，增加金融及擴大航運股佔比，同時6月除息配息來源「資本利得」提高，玩股網的玩股神探解析，前者換股意味著基金對景氣循環的敏感性顯著提高，後者未來若股市因國際政治如川普效應造成劇烈波動，配息雙位數的榮景可能難以持續。

2025-07-12 11:47
台泥庫藏股自救卻破底　專家：反傾銷稅成轉捩點？留意結構性挑戰

台泥庫藏股自救卻破底　專家：反傾銷稅成轉捩點？留意結構性挑戰

台泥（1101）本周提前完成第6次庫藏股買回計畫，4個交易日內以平均24.7元買回1萬張股票，但股價仍持續疲弱，昨日以23.65元作收，創15年新低，今年以來跌掉25%。

2025-07-12 10:28

讀者迴響

熱門新聞

獨／中信銀73萬數位存戶注意　7／28起ATM日額縮至1萬元

00919大換股、高配息！　專家：背後潛藏2隱憂

川普對歐盟、墨國徵30％關稅！專家：期待落空

台泥庫藏股自救卻破底　專家：反傾銷稅成轉捩點？留意結構性挑戰

台灣對等關稅將出爐　法人估指數區間22000～23000點

特斯拉船暫停生產Optimus　技術瓶頸可能引領人型機器人產業轉型

CNN爆台灣遠洋漁船涉虐外籍移工　「手指斷不能返航」

台電未獲得千億撥補　經濟部5大說明電價議題

新光金掛牌23年今走入歷史！爆112萬大量　刷史上第3

全美零售聯合會估下半年進口櫃量僅7月增2.1%　之後雙位數負成長

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366