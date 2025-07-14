中信金翻紅填息逾3成　成交量逾5萬張居后座

▲▼中國信託金控外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

擁有近58萬股民的中信金（2891）於今（14）日除息，每股配發2.3元現金，為史上新高，股息總額估達452.03億元，除息參考價為41.54元，以41.54元小低盤開出後，九點半過後翻紅，最高來到42.4元，填息幅度超過37.39%，截至10點45分，成交量達5.2萬張，居成交排名第2大，僅次於台新金（2887）。

新台幣升值幅度放緩，壽險匯損壓戶放緩，中信金旗下台灣人壽6月虧轉盈，金控6月份單月稅後盈餘為111.65億元，累計前六月合併稅後盈餘358.41億元，年減22%，每股稅後盈餘（EPS）為1.78元。

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中信金子公司中信銀6月份存放款及財富管理業務表現持穩，稅後獲利48.21億元，累計前六月稅後獲利277.63億元，較2024年同期成長20%，創歷史新高，主要成長動能來自放款業績較2024年同期成長13%，且外幣資金成本下降使淨利差上升；子公司台灣人壽保險公司6月份受惠於台股股利進帳、基金處分利得挹注，單月稅後淨利57.69億元；然受今年上半年美元重挫8.8%影響，累計前六月稅後獲利72.16億元，較2024年同期下滑。

6月底、7月初以來，富邦金（2881）、國泰金（2882）、凱基金（2883）與元大金（2885）等4檔金控陸續除權息，多數處於貼息。

國泰金於6月30日除息，每股配發3.5元，除息參考價64.4元，今日最高來到63.7元。

凱基金於6月30日除權息，每股配發0.85元股息、股票股利0.1元，除息參考價15.25元，今日最高來到15.4元。

富邦金於7月1日除息配發4.25元，除息參考價83.1元，今日最高來到83.4元，重回填息軌道。

元大金於7月1日除權息，每股配發1.55元股息、股票股利0.3元，除息參考價32.6元，今日最高來到32.6元，雖企圖擺脫貼息，但盤中仍翻黑小跌0.15%。

