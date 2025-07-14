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歐洲計程車司機都點讚　捷克教授告訴學生：學半導體只能去台灣

ESMC動土典禮，歐盟執委會主席馮德萊恩、德國總理蕭茲親自到場。（圖／台積電提供）

▲ESMC動土典禮，歐盟執委會主席馮德萊恩、德國總理蕭茲親自到場。（圖／台積電提供）

圖文／CTWANT

「以前到歐洲去，別人問你來自哪裡，我們說Taiwan時，常怕被認為是Thailand（泰國）。」近日多家電子廠商不約而同跟CTWANT記者提起相同遭遇，「上次我在歐洲坐計程車時，司機聽我來自Taiwan，竟然開心大喊『chip! chip！』（晶片)」

「其實在一戰、二戰之前，全世界最厲害的科技理論都是出自歐洲。」專注AI與ASIC晶片設計服務的擷發科技（MICROIP）董事長楊健盟，最近跟政府參訪團一起考察歐洲多國。他說，「歐洲很早就在打造半導體產業技術，只是不像台灣連續做了30幾年，他們斷斷續續、各自發揮。」

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這五、六年來，新冠疫情爆發加上美國晶片禁令、川普總統關稅戰，讓歐洲不少國家驚覺求人不如求己，必須擁有自己的製造業，特別是事關半導體與AI晶片等，「歐盟知道彼此競爭鬥不過美國，所以聯合起來，像是有工匠精神的德國負責先進製程，立陶宛負責成熟製程，多年舉辦世界行動通訊大會MWC的西班牙負責通訊晶片，天馬行空的法國則研究生物晶片。 」楊健盟說。

台灣也樂於做科技外交，因此一拍即合。2024年8月，台積電宣布在德國建歐洲半導體製造公司（ESMC），重要客戶博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）及恩智浦（NXP）各別持股10%，德國政府承諾將補助一半建廠成本、約50億歐元（1800億台幣），預計2027年底投產，目標月產4萬片12吋晶圓。

「歐積電」動土典禮時，歐盟主席馮德萊恩親自出席，顯示歐積電的組建，是由歐盟總動員、經歷多場「圓桌會議」，根據各個國情與民族性，所規劃完成的第一齣半導體大戲。

鴻海自2000年就投資捷克設廠。（圖／翻攝自Foxconn Czech Republic臉書）

▲鴻海自2000年就投資捷克設廠。（圖／翻攝自Foxconn Czech Republic臉書）

在此之前，台灣有多家電子廠赴歐洲投資設廠，不過大多是落腳東歐，因為東歐昔日是蘇聯經濟體的一環，有基本工業能力，生活成本不像西歐這麼貴，例如宏碁選捷克，仁寶在波蘭，鴻海更是在匈牙利、捷克、斯洛伐克等多地設廠。

開始與歐洲互動後，不少台灣科技廠意外發現，其實歐洲有多個國家人力「便宜又大碗」，像波蘭、烏克蘭的工程師，平均年薪僅2、3萬美元（約新台幣57萬至87萬元）左右。

曾在捷克辦晶片設計課程的擷發科董座楊健盟說，「在捷克理工大學，老師跟學生說，要做半導體、就要去台灣學」，「捷克的文化，會讓你想起20年前台灣在搞半導體時的拚勁，學生學習能力很強，最重要是，真的很肯拼。」台灣講師被學生問到凌晨一點還回不了飯店。也有業者告訴CTWANT記者，曾收到西歐國家學生來信，想申請到台灣實習，認為鍍金後能回國賺大錢。

看好歐洲的人才，擷發科也與歐洲邊緣Al晶片新創公司建立合作關係。（圖／翻攝自擷發科技臉書 ）

▲看好歐洲的人才，擷發科也與歐洲邊緣Al晶片新創公司建立合作關係。（圖／翻攝自擷發科技臉書 ）

「他們有一些餐廳是兩班輪，而且是24小時開店。」楊健盟說「包含從家庭觀念、跟對小孩子的教育，跟以前的台灣很像，譬如你到一間公司工作沒多久，若想為了1千元的加薪而換工作時，爸媽會罵小孩子沒有忠誠度，認為要在公司待久一點，才能慢慢學習經驗、而後往上爬。」

「我去捷克的時候，他們議長公開地說，『現在是捷克半導體能真正往上衝的黃金時刻，你要拚、還是要放棄，就是現在！』」楊健盟結實感受到歐洲人的迫切與危機感，還被當地的官員盯場，到底啥時要投資設廠。

「台灣有家電子廠，已把台灣的研發部門整個取消，直接在捷克做研發中心。」一位IC業者說，不要小看東歐的軟體研發能力，歐盟未來有機會成為台灣半導體業的競爭對手。

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